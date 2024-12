Il Padova, dopo il pari di domenica scorsa, è tornato al successo. I veneti, infatti, hanno sconfitto nel per 3-1 l’Atalanta Under 23 nel recupero del campionato di Serie C. Tuttavia, ad iniziare meglio il match sono proprio gli atalantini con il tentativo di Gyabuaa terminato alto sopra la traversa. La gara, però, cambia al 15′, ovvero quando viene assegnato un rigore ai padroni di casa per per un’entrata sconsiderata di Bertini ai danni di Capelli.

Sul dischetto si presenta Bortolussi che, di fatto, riesce a calciare un rigore davvero impeccabile. Ma il Padova vuole chiudere subito il discorso, visto che riesce ad andare sul doppio vantaggio appena due minuti dopo dal penalty realizzato dall’attaccante. Perrotta, infatti, porta la squadra veneta sul 2-0 con un colpo di testa su un corner calciato da Favale.

Il Padova, nonostante il doppio vantaggio, continua a dominare, visto che sfiora il terzo gol con una gran botta di Fusini parata in due tempi da Bertini. Poco più della mezz’ora, invece, l’Atalanta va vicina a segnare la rete del 2-1 con un tiro a botta sicura di Alessio: bravo Fortin a farsi trovare pronto e a respingere.

La squadra di casa, dopo lo spavento preso, chiude ogni discorso, considerando che riesce a calare il tris con Fusi. Il Padova ha anche altre due occasioni per fare poker, ma prima Del Lungo salva sulla linea il tiro di Bortolussi e poi Bertini (aiutato anche dal Palo) respinge la punizione sempre di Fusi.

La prima parte della seconda frazione di gara, di fatto, è controllata senza problemi dal Padova. L’Atalanta Under 23, infatti, segna solo al 76′ il gol della bandiera con Del Lungo. Quest’ultimo è bravissimo a stoppare con il destro, a girarsi e a battere il portiere avversario con conclusione di sinistro. Dopo il gol, di fatto, la squadra bergamasca prova a riaprire definitivamente il match, ma Muhameti e Manzoni non riescono ad accorciare lo svantaggio.

L’ultima occasione della gara, dunque, è del Padova con il tiro di Spagnoli dai sedici metri: sfera che sorvola la traversa. Con questo successo, di fatto, il team veneto ha portato a cinque punti il proprio vantaggio sul Vicenza secondo. L’Atalanta Under 23, invece, resta al sesto posto.

