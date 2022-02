Diretta/ Albinoleffe Pergolettese streaming video tv: seriani in ripresa (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PERGOLETTESE: PADRONI DI CASA FAVORITI

Albinoleffe Pergolettese, in diretta domenica 20 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zenica, sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C. Seriani in ripresa dopo un momento difficile, dopo due pareggi il ritorno alla vittoria è stato sfavillante perché arrivato nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Renate, 0-2 firmato dai gol di Saltarelli e Manconi su rigore che hanno mantenuto l’Albinoleffe in zona play off.

Pari per la Pergolettese nell’ultima sfida interna contro il fanalino di coda Legnago Salus, i cremaschi restano una lunghezza sopra la zona play out in una classifica che si è schiacciata molto verso il basso, con tutte le squadre molto vicine fra loro. Nel match d’andata Pergolettese vincente di misura sull’Albinoleffe, 1-0 con gol decisivo di Varas, seriani vincenti sempre 1-0 nell’ultimo precedente interno contro la Pergolettese datato 30 gennaio 2021.

DIRETTA ALBINOLEFFE PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Albinoleffe Pergolettese di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Pergolettese, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Milesi, Marchetti, Saltarelli; Petrungaro, Nichetti, Doumbia, F. Gelli, Gusu; Ravasio, Manconi. Risponderà la Pergolettese allenata da Stefano Lucchini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Galeotti, Nava V., Lambrughi, Alari, Villa; Girelli, Arini, Zennaro; Bariti, Scardina, Morello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



