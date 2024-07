DIRETTA INTER PERGOLETTESE: ALTRA AMICHEVOLE PER I NERAZZURRI!

Ci stiamo avvicinando sempre più alla diretta di Inter Pergolettese, un’altra amichevole che i nerazzurri affrontano nel corso della loro estate: si gioca alle ore 18:00 di lunedì 22 luglio ad Appiano Gentile, dunque presso il Suning Training Center, e l’Inter ci arriva dal 3-2 rifilato al Lugano, un primo test utile per scaricare i lavori di inizio raduno e cominciare a testare volti nuovi e giovani, ricordando infatti che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è decimata a causa dei nazionali che stanno ancora ultimando le loro vacanze.

La Pergolettese rappresenta oggi una buona avversaria: una squadra che ormai da sei stagioni milita in Serie C ed è anche riuscita a centrare i playoff lungo questo percorso, nell’anno passato ha solo dovuto pensare a salvarsi ma riparte ora nel tentativo di tornare tra le prime dieci della classifica. Sarà interessante seguire insieme la diretta di Inter Pergolettese, mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate soprattutto da Inzaghi, leggendo insieme le probabili formazioni ad Appiano Gentile.

COME VEDERE LA DIRETTA DI INTER PERGOLETTESE IN STREAMING VIDEO TV

Sono arrivate le informazioni circa la diretta tv di Inter Pergolettese, che in ogni caso sarà a pagamento: tutti i tifosi nerazzurri avranno comunque la possibilità di seguire l’amichevole di oggi attraverso Inter Tv, interamente dedicata al mondo della Beneamata, e ci sarà anche l’alternativa della diretta streaming video tramite il sito www.inter.it che sarà affiancato dall’applicazione ufficiale dell’Inter, da installare e attivare sui vostri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PERGOLETTESE

Come abbiamo detto la diretta di Inter Pergolettese vivrà ancora dell’assenza dei tanti nazionali che nelle scorse settimane hanno giocato Europei e Copa America. Di conseguenza Simone Inzaghi si affiderà a qualche giovane per integrare il suo 3-5-2 che può già comunque contare su Henrikh Mkhitaryan e Mehdi Taremi, quest’ultimo uno dei nuovi arrivati che è pronto a giocarsi il suo spazio, magari a differenza di Josep Martinez che per il momento fa il portiere titolare ma poi si accoderà a Yann Sommer, sperando magari di giocare in Coppa Italia.

Da valutare anche certi elementi come Sebastiano Esposito e Francesco Pio Esposito, che possono anche rientrare in logiche di calciomercato: certamente sarebbe interessante vederli con la maglia dell’Inter ma per come è andata finora è più probabile che vadano in prestito o siano inseriti in qualche trattativa. A proposito di giovani, proprio alla Pergolettese l’Inter ha ceduto a titolo definitivo il portiere del 2005 Paolo Raimondi, che dunque giocherà oggi un’amichevole decisamente speciale.