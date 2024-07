PROBABILI FORMAZIONI INTER PERGOLETTESE: LE SCELTE PER L’AMICHEVOLE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni di Inter Pergolettese: è sempre difficile definire le scelte per un’amichevole estiva ma ci proviamo, ricordando che la partita prende il via alle ore 18:30 di lunedì 22 luglio presso il Suning Training Center. L’Inter arriva a questo appuntamento dopo aver battuto il Lugano: i nerazzurri hanno vinto 3-2 ma bisogna ricordare che si tratta di una formazione molto lontana da quella che inizierà effettivamente la stagione, mancano ancora i titolari che hanno affrontato Europei e Copa America e che devono rientrare dalle vacanze.

Può comunque essere una buona occasione per Simone Inzaghi che dovrà testare le sue seconde linee: innanzitutto alcuni giovani che potranno essere aggregati alla prima squadra, stabilmente o sporadicamente a seconda delle necessità, e poi magari i nuovi arrivati come Mehdi Taremi che ha già lasciato il segno sulla prima amichevole. Senza indugiare oltre dunque andiamo a vedere chi potrebbe giocare in questa amichevole di Appiano Gentile, leggendo insieme in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Inter Pergolettese.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PERGOLETTESE: GLI 11 DI INZAGHI

Rispetto all’amichevole contro il Lugano, in Inter Pergolettese torneranno a disposizione Zielinski e Asllani: sarà dunque la prima volta in cui il centrocampista polacco, arrivato a parametro zero dal Napoli, giocherà con la nuova maglia ma naturalmente bisognerà vedere se Simone Inzaghi gli darà subito campo, così come ad Asllani reduce dall’avventura agli Europei con l’Albania. Li mettiamo in campo entrambi, in un centrocampo nel quale l’albanese sarà il regista aspettando Calhanoglu, mentre Zielinski potrebbe operare sul centrodestra lasciando a Mkhitarian la casella sull’altro versante del campo.

In difesa abbiamo Bisseck che potrebbe fare reparto insieme a due giovani come Stante e Fontanarosa, con Josep Martinez che sarà il portiere titolare; a correre sulle fasce laterali invece ecco Kamate a destra e Carlos Augusto che si muove a sinistra. Davanti ovviamente devono ancora rientrare sia Lautaro Martinez che Marcus Thuram: dunque spazio ancora una volta per Taremi che potrebbe fare coppia con Joaquin Correa, ma quest’ultimo molto probabilmente non resterà nella rosa dell’Inter quando inizierà la stagione.

PROBABILI FORMAZIONI INTER PERGOLETTESE: IL TABELLINO

INTER (3-5-2): Jo. Martinez; Bisseck, Stante, Fontanarosa; Kamate, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, J. Correa. Allenatore: Simone Inzaghi