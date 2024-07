VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI INTER PERGOLETTESE: LA SINTESI

Inter Pergolettese, secondo test stagionale dei nerazzurri ad Appiano Gentile, si è conclusa sul risultato di 2-1: il video degli highlights mostra i gol realizzati per i padroni di casa da Taremi e Salcedo, mentre per gli ospiti ad andare in rete nei minuti di recupero è stato Capoferri. Non è stato sufficiente tuttavia per agguantare almeno un glorioso pari contro i Campioni d’Italia. Alla corte di Simone Inzaghi a lanciare i segnali più interessanti è stato proprio l’attaccante iraniano, che nonostante non sia ancora nelle migliori condizioni fisiche ha dimostrato di potere dare un apporto importante alla sua squadra. Non allo stesso livello invece la prestazione del compagno di reparto Correa.

Fin dal primo tempo dell’amichevole Inter Pergolettese i nerazzurri si sono dimostrati di altra categoria, senza concedere praticamente occasioni agli avversari. Prima una serie di colpi di testa di Bisseck, poi una conclusione di Asllani. Il gol arriva però solo poco dopo la mezz’ora, con Taremi che approfitta di un bel passaggio tra le linee di Mkhitaryan per calciare col sinistro e battere il portiere avversario. All’intervallo il punteggio è di 1-0 in favore dei nerazzurri, che avrebbero potuto anche registrare un parziale più ampio se fossero stati più incisivi.

Nella ripresa di Inter Pergolettese ci sono diversi cambi ma l’andamento della partita non varia, coi nerazzurri che continuano ad attaccare. Al rientro in campo c’è subito il palo di Carlos Augusto, poi un tiro di Kamate respinto. Il raddoppio, nonostante le numerose occasioni, arriva soltanto all’87’ con Salcedo, subentrato proprio all’altro marcatore Taremi. L’attaccante sfodera una spaccata in area su un cross di Cocchi e blinda la vittoria. Non è servito a molto infatti il gol realizzato al 91’ da Capoferri per gli ospiti di testa.

