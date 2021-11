Diretta/ Albinoleffe Piacenza streaming video tv: per la ripresa (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Albinoleffe Piacenza, in diretta lunedì 29 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di andata del campionato di Serie C. Le due formazioni cercano di riprendersi dopo un momento no. Pareggiando 0-0 contro la Pro Sesto l’Albinoleffe ha ancora frenato nella corsa verso l’alta classifica restano al sesto posto in classifica: contro il fanalino di coda non è arrivata una vittoria ma i seriani restano sesti in graduatoria.

Diretta/ Albinoleffe Catanzaro (risultato finale 0-1): decide Cinelli al 50'!

Il Piacenza sembrava in ascesa ma ha subito una doppia frenata, restando fuori dalla zona play off dopo il ko interno contro il Padova e poi perdendo la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C in casa contro l’Albinoleffe. Il 23 dicembre 2020 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta in campionato in casa dei seriani, 1-1 il risultato finale. Gli ultimi tre precedenti in casa dell’Albinoleffe sono tutti terminati in pareggio, il Piacenza ha vinto 0-1 il 19 settembre 2009 nel campionato di Serie B.

Diretta/ Fidelis Andria Piacenza (risultato finale 1-0): Bubas è decisivo!

DIRETTA ALBINOLEFFE PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Piacenza non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Piacenza Padova (risultato finale 1-3): accorcia Raicevic!

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Borghini, Saltarelli, Riva; Genevier, Poletti, Nichetti, Giorgione, Tomaselli; Martignago, Manconi. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Libertazzi; Angileri, Codromaz, Armini; Burgio, Bobb, De Grazia, Giordano, Simonetti; Lamesta, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA