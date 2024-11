DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO: I TESTA A TESTA

Prima di immergerci nella diretta di Albinoleffe Lecco, facciamo un passo indietro alla ricerca dei precedenti delle due squadre, perché questi sono i testa a testa storici dei due team. In totale abbiamo sette partite prima di quella che andremo a commentare tra qualche istante, il che ci porta a dividere queste sette partite in una singola vittoria per il Lecco, poi abbiamo due pareggi e le restanti quattro partite invece sono finite con una vittoria degli odierni padroni di casa.

L’ultima partita risale a due anni fa, quando il Lecco ha vinto per 2-1 davanti ai propri tifosi. Sempre in quella stagione poi abbiamo avuto un pareggio, vedremo invece oggi chi potrà avere la meglio nel confronto statistico delle due squadre. Non perdetevelo perché ci sono delle vere chicche per tutti gli amanti della matematica, vi aspettiamo per commentare in diretta Albinoleffe Lecco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ALBINOLEFFE LECCO INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire con i propri occhi la diretta AlbinoLeffe Lecco senza doversi recare allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento valido per Now o Sky, le piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione delle partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Oltre a potersi sintonizzare sui canali dell’emittente satellitare, il match sarà disponibile anche via streaming su tablet e smart phone tramite NOW TV e Sky Go o attraverso il browser del proprio pc.

ALBINOLEFFE LECCO, SI GIOCA PER L’ACCESSO AI PLAYOFF

La diretta AlbinoLeffe Lecco è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso l’AlbinoLeffe Stadium di Zanica come partita valida per la diciassettesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Le due squadre impegnate quest’oggi sono vicine in classifica occupando rispettivamente la decima e la dodicesima posizione distanti appena due lunghezze con 21 e 19 punti conquistati fino a questo momento della stagione. La sfida odierna si presenta dunque come un match valido per l’accesso alla zona playoff con l’ultima casella ora appunto occupata dai Seriani.

Gli uomini del tecnico Lopez sono reduci dal successo esterno ottenuto sul campo della Pro Vercelli e puntano a ripetersi contro i Manzoniani, sconfitti invece nettamente dal Padova in casa nel turno precedente. Il Lecco potrebbe inoltre venire avvicinato sensibilmente dalle inseguitrici se non dovesse riuscire a smuovere la propria classifica, rischiando di finire a ridosso della zona retrocessione. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Antonio Liotta, proveniente dalla sezione AIA di Castellammare di Stabia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Russo di Torre Annunziata ed Alberto Callovi di San Donà di Piave.

ALBINOLEFFE LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del calcio d’inizio della diretta AlbinoLeffe Lecco, analizziamo adesso quelle che dovrebbero essere le scelte effettuate dai due tecnici relativamente agli schieramenti di partenza per il match del girone A attraverso le probabili formazioni. E’ possibile che mister Lopez decida di riconfermare il 3-5-2 con Marietta in porta, Borghini, Potop, Baroni in difesa Gusu, Agostinelli, Fossati, Parlati, Munari a centrocampo e Zoma con Mustacchio davanti.

Bisognerà invece stare a vedere se mister Volper deciderà di puntare ancora sullo speculare 3-5-2, sconfitto nettamente dal Padova, con Furlan tra i pali, Stanga, Celjak, Billong a formare il resto della retroguardia, Kritta, Di Gesù, Ilari, Ionita e Lepore a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Galeandro e Zuberek.

ALBINOLEFFE LECCO, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata insieme alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in merito al pronostico per la diretta AlbinoLeffe Lecco e cerchiamo quindi di conoscere qual’è il pronostico per la gara del diciassettesimo turno.