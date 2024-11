DIRETTA PRO VERCELLI ALBINOLEFFE, TESTA A TESTA

Passiamo alla nostra solita rubrica anche per la diretta di Pro Vercelli Albinoleffe: testa a testa dal punto di vista storico. Con questo aggiornamento cercheremo come sempre di capire chi tra le due formazioni ha il favore o meno della storia, poiché analizzeremo tutti i precedenti tra le due squadre. Questi ultimi sono la bellezza di dieci, difficile arrivare a doppia cifra in questo campionato. La rivalità sorride a trentadue denti per i apdroni di casa: possono vantare infatti sei vittorie contro le due invece dell’Albinoleffe, anche il segno X è uscito due volte.

Diretta/ Vicenza Pro Vercelli (risultato finale 2-0) streaming video tv: la chiude Zonta (17 novembre 2024)

Nell’ultimo match risalente alla scorsa stagione possiamo constatare questo dominio della squadra che in passato vinse sette scudetti, con un 3-1 sempre in casa per la Pro Vercelli. In quel match segnarono solo giocatori della squadra di casa, poiché Longo dopo u quarto d’ora di gioco segnò nella sua rete l’unico gol dell’Albinoleffe. Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Pro Vercelli Albinoleffe. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Albinoleffe Trento (risultato finale 0-0), finisce senza reti (Serie C, 16 novembre 2024)

DIRETTA PRO VERCELLI ALBINOLEFFE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la diretta Pro Vercelli Albinoleffe sarà possibile per tutti gli abbonati a Sky che trasmetterà la partita anche sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti della partita.

PIEMONTESI E LOMBARDI SI SFIDANO AL PIOLA

Il sabato della sedicesima giornata del Girone A di Serie C prosegue anche con la diretta Pro Vercelli Albinoleffe in campo alle 15,00 del 23 novembre. La sfida sarà tra due squadre che sono divise da soli tre punti e viaggiano tra la zona playout e quella playoff. La Pro Vercelli arriva da una sconfitta in casa del Vicenza per 2 a 0 e cerca riscatto tra le mura amiche per allontanarsi dai playout. Ha strappato uno 0 a 0 al Trento, invece, un Albinoleffe a metà classifica ed in cerca di una svolta positiva per il suo campionato.

Video Lumezzane Albinoleffe (1-0)/ Gol e highlights: Malotti in extremis! (Serie C, 10 novembre 2024)

PRO VERCELLI ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme quali sono le probabili formazioni in vista di questa sfida. Cannavaro andrà in campo con la sua difesa a tre con De Marino, Marchetti e Sbraga davanti alla porta di Rizzo. Louati e Iotti saranno in mediana con Schenetti sulla trequarti a sostegno del duo formato da Bunino e Coppola.

Difesa a tre anche per l’Albinoleffe di Lopez che schiererà ancora Boloca, Potop e Gusu davanti a Marietta. Giannini e Borghini saranno i due esterni con Capelli e Ali Zoma che formano la coppia d’attacco.

PRO VERCELLI ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Approfondiamo ulteriormente la diretta Pro Vercelli Albinoleffe andando a vedere le quote proposte da Snai per questo match. I piemontesi partono favoriti e la loro vittoria è data a 2,30 contro il 2 per gli ospiti a 3,05 e il pareggio X a 2,95.