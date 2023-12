DIRETTA/ Albinoleffe Pro Vercelli (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via !(3 dicembre 2023)

DIRETTA ALBINOLEFFE PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Albinoleffe Pro Vercelli evidenzia due formazioni che si trovano rispettivamente in classifica al dodicesimo e quarto posto. Partendo dai padroni di casa bergamaschi si nota come risultino una formazione piuttosto quadrata. Con 14 gol realizzati e altrettanti subiti, i bergamaschi hanno raccolto 19 punti in questo campionato posizionandosi a metà classifica. Pro Vercelli che si trova a distanza da ben sei punti con 24 gol fatti e 18 subiti, risultando essere il terzo miglior attacco dell’intero campionato.

In tema marcatori da evidenziare l’unico giocatore della formazione bergamasca ad aver trovato più di due reti. Stiamo ovviamente parlando di Zoma, il cui gol manca dalla sfida del 4 novembre contro il Novara. Dall’altra parte il duo formato da Mustacchio e Maggio sta brillando dal punto di vista numerico. Con rispettivamente 7 e 5 reti i due giocatori danno spettacolo in maglia bianconera proiettandoli verso le prime posizioni. (Marco Genduso)

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Albinoleffe Pro Vercelli sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Albinoleffe Pro Vercelli sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine.

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI, SQUADRE REDUCI DAI TRE PUNTI

La diretta Albinoleffe Pro Vercelli, in programma domenica 3 dicembre alle ore 18:30, racconta della 16esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono tornati alla vittoria in occasione della sfida in trasferta contro il Trento terminata 2-1. Prima del successo targato Borghini e Muzio, l’Albinoleffe aveva messo a referto due sconfitte di fila con Padova e Pro Sesto, entrambe senza riuscire a segnare.

Anche la Pro Vercelli ha ritrovato il sorriso conquistando i tre punti nel derby piemontese contro l’Alessandria grazie alle reti di Haoudi e Maggio. Un successo che ha messo fine ad un periodo di tre gare consecutive senza vittoria con i due pareggi contro Legnago e Novara più la sconfitta sul campo del Padova per 3-2. La Pro ha agganciato il Vicenza grazie al 2-0 con l’Alessandria mentre l’Albinoleffe ha raggiunto i punti insieme al Legnago, superando il Lumezzane.

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Albinoleffe Pro Vercelli vedono i padroni di casa scendere in campo col 3-5-2. In porta Marietta, difesa a tre composta da Borghini, Marchetti e Milesi. Esterni Gusu e Piccoli con Munari e Zanini mezzali e Agostinelli in regia. Davanti Muzio e Zoma.

Risponde la Pro Vercelli col 4-3-3. Tra i pali Rizzo, retroguardia con Iezzi, Camigliano, Parodi e Rodio. A centrocampo spazio a Iotti, Santoro e Sarzi a concludere il reparto. Tridente offensivo Haoudi, Nepi e Maggio.

ALBINOLEFFE PRO VERCELLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Albinoleffe Pro Vercelli danno per favorita la squadra di casa a 2.35. Secondo bet365, la X vale tre volte la posta in palio mentre il 2 fisso a 2.95.

L’Over 2.5 lo troviamo a 2.30, molto più alto dell’1.51 relativo all’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.96 e 1.74.

