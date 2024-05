DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI/ Video streaming tv: lo storico premia i piemontesi (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

Andiamo a scoprire, mentre aspettiamo la diretta di Giana Erminio Pro Vercelli, qualcosa in più riguardo lo storico di questa sfida. Innanzitutto i due incroci stagionali, che sono andati in scena il 15 ottobre e il 17 febbraio: una vittoria a testa ma fuori casa, dunque la Pro Vercelli aveva vinto a Gorgonzola (sono comunque passati quasi sette mesi) con un pirotecnico 3-2, frutto di una tripletta di Mattia Mustacchio che tra 58’ e 77’ aveva ribaltato una situazione che Maguette Fall aveva riportato a vantaggio della Giana Erminio, già avanti una prima volta al 5’ minuto grazie al gol di Tommaso Fumagalli.

Al ritorno come detto ha vinto la squadra lombarda, ma ecco il secondo dato a favore della Pro Vercelli: il 3-0 del Silvio Piola ha rappresentato la prima vittoria di sempre della Giana Erminio contro i bianchi, in sette incroci totali infatti i piemontesi hanno ottenuto quattro successi (di cui due in trasferta) con due pareggi, di conseguenza il testa a testa, che copre un periodo che inizia nel 2019 e dunque molto recente, gioca a favore della Pro Vercelli ma sarà il campo a dirci come andranno le cose questa sera nel primo turno dei playoff di Serie C. (agg. di Claudio Franceschini)

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv di Giana Erminio Pro Vercelli sarà stasera garantito sui canali di Sky Calcio, perché la pay tv satellitare in questa stagione sta coprendo per i propri abbonati tutto il campionato di Serie C. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Giana Erminio Pro Vercelli in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go oppure sulla piattaforma Now Tv.

GIANA ERMINIO PRO VERCELLI: LUCI A GORGONZOLA!

Sfida tra opposti nel primo turno dei playoff di Serie C oggi, martedì 7 maggio 2024: il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.30 per la diretta di Giana Erminio Pro Vercelli, naturalmente presso lo stadio di Gorgonzola, dove i padroni di casa milanesi sfidano i piemontesi, che in bacheca hanno la bellezza di sette scudetti. Certo, parliamo di vicende che risalgono agli ormai lontanissimi albori del calcio italiano, per cui il confronto sarà tutt’altro che scontato, a maggior ragione perché saranno i lombardi a godere del fattore campo nella diretta di Giana Erminio Pro Vercelli.

Non si tratta di un dettaglio di poco conto: infatti, chi gioca in casa potrà anche contare su ben due risultati a propria disposizione per passare il turno, grazie al miglior piazzamento nella classifica del girone A della stagione regolare, che ha visto la Giana Erminio settima e la Pro Vercelli invece ottava. Sfida quindi potenzialmente molto incerta, però naturalmente gli ospiti piemontesi dovranno espugnare il campo di Gorgonzola per proseguire nel cammino, mentre ai lombardi basterebbe una X. Di certo tutto è possibile, quindi siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta di Giana Erminio Pro Vercelli…

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO VERCELLI

L’analisi delle probabili formazioni ci permette di capire meglio cosa attenderci dalla diretta di Giana Erminio Pro Vercelli. Purtroppo dobbiamo segnalare la pesante assenza per squalifica di Perna tra i padroni di casa, per cui mister Andrea Chiappella dovrebbe impostare il suo modulo 4-3-1-2 su Zacchi in porta; i quattro difensori Acella, Piazza, Minotti e Caferri; a centrocampo il terzetto composto da Messaggi, Marotta e Lamesta; infine, ecco Ballabio nei panni del trequartista e la coppia di attaccanti Barzotti-Fall per completare la Giana Erminio.

Sul fronte piemontese, la Pro Vercelli allenata da Andrea Dossena dovrebbe avere il 4-3-3 come modulo tattico di riferimento: fra gli undici titolari, indichiamo innanzitutto il portiere Sassi, protetto dalla retroguardia a quattro composta da Iezzi, Parodi, Citi e Rodio; ecco poi Contaldo, Santoro e Iotti che sono i favoriti per il centrocampo a tre della Pro Vercelli, così come in attacco le due ali Mustacchio a destra e Magigo a sinistra, ai fianchi del centravanti Nepi.

ECCO LE QUOTE E IL PRONOSTICO CIRCA GIANA ERMINIO PRO VERCELLI

Naturalmente per completare la presentazione della diretta di Giana Erminio Pro Vercelli si deve dare uno sguardo anche al pronostico: ci affidiamo alle quote dell’agenzia Snai, che sorridono ai padroni di casa lombardi, anche se un colpaccio piemontese non sarebbe poi così improbabile. Per riassumere in numeri, ecco che il segno 1 per la vittoria della Giana Erminio è quotato a 2,25, mentre poi si sale a 3,00 per il segno X in caso di pareggio e fino a 3,15 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Pro Vercelli.











