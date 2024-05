Video/ Giana Erminio Pro Vercelli (3-0) gol e highlights: doppietta di Maguette Fall (Serie C, 7 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI GIANA ERMINIO PRO VERCELLI: LA SINTESI

Allo Stadio Città di Gorgonzola la Giana Erminio annulla gli ospiti della Pro Vercelli con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancazzurri prendono immediatamente in mano le redini del match spezzando l’equilibrio iniziale già al 6′ con il gol trovato da Maguette Fall, protagonista con un colpo di testa vincente da calcio d’angolo, seguito dalla rete del raddoppio trovata subito da Marotta, con una bella volée da fuori area, intorno al 10′.

Il tempo scorre e le Bianche Casacche vanno al tiro con Iotti che impegna Zacchi al 15′ ed il colpo di testa di Nepi non inquadra il bersaglio perdendosi alle sopra la porta avversaria alla mezz’ora di gioco. Per la Giana non hanno quindi maggior fortuna Franzoni al 34′ e Fall al 43′. Nel secondo tempo il solito Maguette Fall torna a farsi vedere con un tiro parato in angolo al 54′ sebbene non inquadri dunque lo specchio al 59′.

Nel finale Ci pensa tuttavia proprio Maguette Fall a siglare la rete del raddoppio con un colpo di testa vincente al 72′ e mister Dossena si vede dal canto suo costretto a rimpiazzare pure Parodi con Camigliano all’85’ a causa di un infortunio. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Dario Madonia di Palermo ha estratto il cartellino giallo per sole due volte ammonendo Zacchi al 71′ da un lato e Santoro al 52′ dall’altro. La vittoria conquistata con un certo margine di distacco permette alla Giana Erminio di qualificarsi al turno successivo dei playoff di Serie C 2023/2024 mentre la Pro Vercelli abbandona le proprie speranze di promozione.

