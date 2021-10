Diretta/ Albinoleffe Renate streaming video tv: grandi speranze (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE: OSPITI LANCIATI!

Albinoleffe Renate, in diretta domenica 10 ottobre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie C. Restano grandi le speranze delle due formazioni che hanno pure attraversato qualche alto e basso nel corso di questa stagione. Dopo il ko interno contro la Feralpisalò, l’Albinoleffe ha immediatamente rialzato la testa espugnando il campo della Triestina con un pirotecnico 2-3, mantenendo il secondo posto in classifica a braccetto con il Sudtirol.

Dall’altra parte il Renate con quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate in campionato ha agganciato il settimo posto solitario in classifica, con un attacco brillante che ha già realizzato 13 gol nelle prime 7 sfide di campionato. Il 21 ottobre 2020 l’Albinoleffe ha battuto 1-0 con un gol di Giorgione il Renate nell’ultimo precedente disputato in casa dei seriani tra le due squadre. All’8 dicembre 2019 risale l’ultimo successo delle Pantere in casa dell’Albinoleffe, 1-2 con gol decisivi messi a segno da Galuppini e Plescia.

DIRETTA ALBINOLEFFE RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Renate non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE RENATE

Le probabili formazioni di Albinoleffe Renate, match che andrà in scena al Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pagno; Saltarelli, Borghini, Ntube; Gusu, Giorgione, Nichetti Gelli, Tomaselli; Manconi, Cori. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito A.; Marano, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Maistrello, Chakir.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

