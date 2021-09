Diretta/ Albinoleffe Sudtirol streaming video e tv. Partenza sprint (Serie C)

Albinoleffe Sudtirol, in diretta sabato 4 settembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la seconda giornata d’andata del campionato di Serie C. Faccia a faccia tra due formazioni che sono partite decisamente forte nella prima sfida. Colpaccio dell’Albinoleffe che è andato a vincere sul campo della Pro Patria, mentre il Sudtirol ha piegato di misura la Virtus Verona tra le mura amiche dello stadio Druso. Due formazioni che sono state protagoniste nella scorsa stagione e che vogliono confermarsi partendo col piede giusto.

Murray contro Tsitsipas/ "È sempre al bagno, perso rispetto per lui": cosa è successo

L’ultimo incrocio tra Albinoleffe e Sudtirol in campionato risale al 2 settembre 2019: gli altoatesini passarono sul campo dei seriani con un una vittoria per 2-4. L’ultima vittoria interna dell’Albinoleffe contro il Sudtirol risale invece al 30 ottobre 2016, la sfida sembra contenere molti motivi d’interesse in uno scontro tra squadre solide e che ambiscono a posizioni importanti, ma sarà fondamentale trovare la continuità, questo scontro diretto potrebbe dire già molto in questo senso.

Mbappé al Real Madrid?/ Calciomercato news, ultime ore decisive per convincere il PSG

DIRETTA ALBINOLEFFE SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Sudtirol non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE SUDTIROL

Le probabili formazioni di Albinoleffe Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Savini; Riva, Saltarelli, Ntube; Gusu, Giorgione, Gelli, Nichetti, Tomaselli, Cori, Manconi. Risponderà il Sudtirol allenato da Ivan Javorcic con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Tait, Malomo, Vinetot, Fabbri; Zaro, Candellone, Beccaro; Casiraghi, Moscati; Odogwu.

Video/ Salernitana Roma (0-4) gol e highlights: secondo tempo esplosivo (Serie A)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.



© RIPRODUZIONE RISERVATA