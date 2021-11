Diretta/ Albinoleffe Trento streaming video tv: aria di crisi (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO: CLIMA PESANTE, RISULTATO IMPORTANTE PER ENTRAMBE

Albinoleffe Trento, in diretta mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C. Le due squadre sono alle prese con un momento di crisi che sperano di spezzare nell’intermezzo di Coppa. Un solo pareggio nelle ultime 5 partite disputate in campionato per l’Albinoleffe che ha perso le restanti quattro, compresa l’ultima sul campo del Padova. Un calo che ha penalizzato i seriani in classifica dopo una partenza che era stata eccellente.

Diretta/ Padova Albinoleffe (risultato finale 2-0): gara decisa nel primo tempo!

Il Trento è reduce a sua volta da quattro sconfitte consecutive nel campionato di Serie C, ultimo ko interno contro la Pergolettese e gialloblu progressivamente risucchiati nei bassifondi della classifica. L’ultima vittoria stagionale dell’Albinoleffe risale al 3 ottobre scorso, 2-3 sul campo della Triestina, mentre l’ultimo successo del Trento è stato quello del 10 ottobre scorso, in casa contro il Fiorenzuola. Bisognerà trovare una maggiore continuità, con entrambe le formazioni che hanno sofferto molto dal punto di vista difensivo.

Diretta/ Trento Pergolettese (risultato finale 1-2) streaming video: la decide Varas

DIRETTA ALBINOLEFFE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Trento sarà una diretta streaming video su Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C, Coppa Italia compresa, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TRENTO

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Trento, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Borghini, Saltarelli, Riva; Genevier, Poletti, Nichetti, Giorgione, Tomaselli; Martignago, Manconi. Risponderà il Trento allenato da Carmine Parlato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Chiesa, Dionisi, Carini, Trainotti, Simonti; Ruffo Luci, Gabriel Nunes Caporali; Pasquato; Belcastro, Chinellato.

Diretta/ Albinoleffe Seregno (risultato finale 0-1): decide D'Andrea su rigore!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Albinoleffe con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA