Diretta/ Albinoleffe Triestina streaming video: Alabardati, momento no (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA: RISULTATO IN EQUILIBRIO

Albinoleffe Triestina, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso l’Albinoleffe Stadium di Zanica sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. Momento no per gli alabardati che hanno raccolto solamente un punto nelle ultime 5 sfide disputate in campionato e sono stati sconfitti in casa dalla Pro Sesto fanalino di coda del girone nell’ultimo impegno. Un ko che ha scatenato l’ira dei tifosi e la contestazione per una stagione che ha preso una piega calante.

L’Albinoleffe dalla sua non vince da ben undici partite consecutive in campionato ed ha pareggiato sul difficile campo della Feralpisalò nell’ultimo impegno disputato, muovendo la classifica ma non trovandosi ancora a distanza di sicurezza dalla zona play out. All’andata Albinoleffe vincente 2-3 in casa della Triestina allo stadio Nereo Rocco, i seriani e i giuliani hanno pareggiato 0-0 il 30 settembre 2018 nell’ultimo precedente in Lombardia.

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Albinoleffe Triestina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Triestina, match che andrà in scena all’Albinoleffe Stadium di Zanica. Per l’Albinoleffe, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rossi; Marchetti, Milesi, Ntube; Saltarelli, Nichetti, Genevier, Giorgione, Poletti; Ravasio, Manconi. Risponderà la Triestina allenata da Cristian Bucchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Offredi; Rapisarda, Negro, Ligi, Lopez; Giorigo, Giorno, Crimi; Trotta, Gomez, De Luca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Albinoleffe Triestina all'Albinoleffe Stadium, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai.

