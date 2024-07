DIRETTA LAZIO TRIESTINA/ Video streaming tv: un’amichevole dalla grande tradizione (oggi 21 luglio 2024)

DIRETTA LAZIO TRIESTINA: I TESTA A TESTA

Sono addirittura 62 i precedenti della diretta di Lazio Triestina: una partita che ha avuto una storia interessantissima soprattutto quando la squadra alabardata era tra le grandi protagoniste del calcio italiano, ma che ormai non si gioca da tempo. Innanzitutto il bilancio ci racconta di una Lazio che ha doppiato la Triestina: 30 vittorie contro le 15 giuliane, dunque 17 pareggi. Dicevamo di una partita ormai scomparsa dai calendari ufficiali: le ultime risalgono addirittura alla stagione 1987-1988, entrambe le squadre erano in Serie B dove sono state protagoniste di sei incroci in tre stagioni consecutive, con due vittorie a testa e due pareggi. Nel maggio 1988 a vincere era stata la Triestina, che al Nereo Rocco aveva fatto valere il gol di Edi Bivi.

Diretta/ Benevento Triestina (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, via! (Serie C, 18 maggio 2024)

All’Olimpico invece successo biancoceleste nel novembre precedente, a segno Ciro Muro e Gabriele Pin. Bisogna chiaramente dire che la sfida si è disputata anche in Serie A, ma in questo caso torniamo agli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta del secolo scorso: nell’aprile 1959 la più recente in massima serie, un 3-1 casalingo a favore della Lazio con le reti tutte nel secondo tempo, allungo biancoceleste con Giorgio Bravi e Giovanni Costariol, gol della Triestina di Mario Tortul e tris a chiudere definitivamente i conti con la 14esima rete in campionato di Humberto. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Triestina Benevento (risultato finale 1-1): pareggia Lanini! (14 maggio 2024)

DIRETTA LAZIO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà disponibile una diretta tv di Lazio Triestina: la società biancoceleste ha fatto sapere che l’amichevole sarà trasmessa su Lazio Style Channel, canale dedicato che trovate al numero 233 del decoder di Sky, ma si tratterà di una differita. Le immagini in tempo reale arriveranno comunque, con il servizio di diretta streaming video di Lazio Triestina fornito dal sito ufficiale della Lazio: in questo caso, dotandovi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, potrete assistere alla partita che sarà in pay per view, ovvero dovrete acquistarla a pagamento.

Diretta/ Triestina Giana Erminio (risultato finale 1-1): Malomo risponde a Fall (Serie C, 11 maggio 2024)

LAZIO TRIESTINA: BARONI CON LA ROSA DECIMATA!

Con la diretta di Lazio Triestina viviamo quella che è la terza amichevole nell’estate dei biancocelesti: si gioca alle ore 18:00 di domenica 21 luglio e, come ormai da tradizione nelle ultime stagioni, la Lazio affronta tante amichevoli in pochi giorni. Ricordiamo che l’esordio estivo è stato quello ormai classico contro l’Auronzo, un test buono per sgranchirsi le gambe e iniziare a scaricare un po’ del lavoro svolto nei primi giorni del ritiro; poi la Lazio ha alzato la posta affrontando il Trapani neopromosso in Serie C.

In questo caso sono arrivati tre gol e una buona prestazione, ma purtroppo Marco Baroni ha perso ben cinque giocatori a causa di infortuni muscolari e li deve valutare, contando che verosimilmente nessuno di questi sarà già rischiato potendo comunque contare su una rosa ampia e qualche giovane che deve essere valutato. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Lazio Triestina contro un’altra squadra di terza divisione, presentando l’amichevole facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte di Baroni leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO TRIESTINA

Tenendo conto degli infortuni, nella diretta Lazio Triestina potremmo vedere un 4-3-3 con Furlanetto a fare il portiere, davanti a lui una difesa nella quale i due centrali possono essere Casale e Alessio Romagnoli mentre a correre sulle fasce laterali potrebbero essere Manuel Lazzari (o Marusic) a destra e il nuovo arrivato Nuno Tavares a sinistra, con Luca Pellegrini e il giovane Milani che sono pronti alla staffetta. In mezzo al campo da valutare Marcos Antonio tornato dal prestito e che potrebbe non rientrare nel progetto, insieme a lui le due mezzali della Lazio potrebbero essere Basic e Akpa Akpro senza comunque dimenticarsi di André Anderson.

Per quanto riguarda il tridente offensivo, hanno fatto bene Castellanos e Noslin: entrambi dunque potrebbero avere una maglia dal primo minuto nell’amichevole contro la Triestina, a questo punto mancherebbe l’esterno di sinistra che potrebbe essere uno tra Tchaouna e Diego Gonzalez adattato su quella corsia, in alternativa Sana Fernandes promosso dalla Primavera ma possiamo anche aspettarci che nel corso della partita Baroni possa cambiare modulo studiando più soluzioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA