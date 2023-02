Diretta/ AlbinoLeffe Triestina streaming video tv: obiettivo playoff (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE TRIESTINA: I BLUCELESTI SOGNANO I PLAYOFF

La diretta Albinoleffe Triestina, match in programma sabato 11 febbraio 2023 alle ore 14:00, racconta una sfida con squadre impegnate con obiettivi diversi. I padroni di casa rincorrono il sogno playoff che attualmente dista tre punti dal Novara, ma al tempo stesso l’incubo playout è a quattro punti. Una classifica corta che l’Albinoleffe è riuscito a smuovere proprio grazie al successo con gli azzurri piemontesi nello scorso turno. Chi invece è pieno fino al collo di guai è la Triestina, ultima e lontana dodici punti dalla zona salvezza con tre sconfitte nelle ultime quattro a peggiorare ulteriormente le cose.

In casa l’Albinoleffe è sedicesima per rendimento con sole tre vittorie in tredici partite, un bottino misero di 15 punti. Oro colato però se confrontato alle prestazioni esterne della Triestina che non ha mai vinto in trasferta, pareggiando quattro volte e perdendo otto.

ALBINOLEFFE TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta dell’incontro Albinoleffe Triestina sarà come da manuale trasmessa su Eleven Sports, casa di tutte le sfide di Serie C. Si potrà fare l’abbonamento, sia mensile che stagionalmente, per godersi tutte le sfide del terzo campionato italiano per importanza. La diretta Albinoleffe Triestina è disponibile in streaming video su smart tv e dispositivi multimediali come computer, smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALBINOLEFFE TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Triestina vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Offredi difenderà i pali, il trio difensivo sarà formato da Gusu che sostituirà Borghini squalificato con Gelli e Miculi a completarlo. Il centrocampo sarà composto da Saltarelli, Doumbia, Brentan, Piccoli e Zoma. Il duo invece avrà modo di brillare con Cocco e Manconi.

La Triestina userà invece il 4-4-2 con Matosevic tra i pali. A destra, sulla linea difensiva, agirà Germanio mentre a sinistra Rocchetti. Al centro invece Piacentini e Di Gennaro, con quest’ultimo che sostituirà lo squalificato Masi. Nella zona nevralgica del campo vedrà Paganini, Celeghin, Gori e Felici. Mbakogu come partner avrà Tavernelli.

