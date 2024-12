DIRETTA PADOVA TRIESTINA, PADOVA FAVORITISSIMO

Prima e ultima in classifica del girone A della Serie C 2024/25 si incrociano nella diciassettesima giornata. Parliamo della diretta Padova Triestina, che andrà in scena domenica 1 dicembre alle ora 15:30 allo stadio Euganeo di Padova. I padroni di casa, primi in classifica con 41 punti e senza aver ancora subito una sconfitta, sono a caccia della sesta vittoria consecutiva dopo il passo falso contro la Feralpisalò a ottobre. I biancorossi sono per ora i dominatori assoluti di questo girone, e dei serissimi candidati a un posto per la Serie B 25/26 grazie soprattutto alla difesa granitica, bucata per sole sei volte in quindici match.

Video Lecco Padova (0-3)/ Gol e highlights: solida prestazione ospite (Serie C, 23 novembre 2024)

Tutt’altro che impenetrabile è al contrario la difesa della Triestina. Gli istriani stanno vivendo una stagione complicatissima, senza riuscire a trovare la quadra giusta. Appena 6 punti in sedici gare, e soprattutto una sola vittoria, risalente alla prima giornata di campionato. I triestini si presento all’Euganeo con ben poche speranze di cavare qualche punto per la salvezza.

Diretta/ Lecco Padova (risultato finale 0-3): tris ospite! (Serie C, 23 novembre 2024)

DIRETTA PADOVA TRIESTINA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Padova Triestina, il match fra la prima e l’ultima della classe, valido per il Girone A di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti del Campionato di Serie C. Chi preferisce seguire il match online potrà farlo tramite l’app di Sky Go o tramite il servizio di streaming on demand di Sky NOW TV.

PADOVA TRIESTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Padova Triestina i padroni di casa dovrebbero presentarsi con un 3-4-2-1. In porta spazio a Fortin, protetto da una difesa a tre composta da Belli, Perrotta e Delli Carri. A centrocampo, sulle fasce agiranno Kirwan e Villa, mentre al centro l’ex Crotone Crisetig e Fusi. Sulla trequarti, Liguori e il numero 10 Russini supporteranno l’unica punta Bortolussi.

Diretta/ Triestina Renate (risultato finale 0-1): Vassallo decisivo last-minute (Serie C, 22 novembre 2024)

La Triestina, invece, potrebbe rispondere con un 4-3-3. Roos sarà il portiere, con una difesa a quattro composta da Vallocchia e Germano sulle fasce, e Moretti e Struma centrali. A centrocampo, Embalo Sambu, Correia e Jonson, mentre il tridente offensivo sarà formato da D’Urso, Olivieri e Vicario.

DIRETTA PADOVA TRIESTINA, LE QUOTE

La diretta Padova Triestina, valevole per la diciassettesima giornata del girone A della Serie C Girone A vede i padroni di casa favoriti dai bookmakers, con la vittoria del Padova quotata a 1.35. Il pareggio, quotato a 4.20, appare una possibilità meno probabile, ma potrebbe rappresentare un’interessante sorpresa. La vittoria della Triestina, quotata a 8.25, rappresenta l’ipotesi più rischiosa e nettamente meno probabile.