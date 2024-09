LOPEZ INSEGUE LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

Il Girone A di Serie C torna sul campo dell’AlbinoLeffe Stadium e lo fa per la diretta Albinoleffe Vicenza valida per la terza giornata. Dalle 20,45 di sabato 7 settembre andrà in scena un match molto delicato che opporrà due squadre di ottimo livello e con ambizioni importanti in questo campionato.

I padroni di casa dell’Albinoleffe hanno portato a casa una sconfitta ed un pareggio nelle prime due uscite e sono alla ricerca della prima vittoria stagionale davanti ai propri tifosi. Meglio la classifica del Vicenza che ha vinto per 0 a 1 in casa della Pergolettese ed è a quota 4 punti dopo il pareggio nella prima giornata contro la Giana Erminio.

DIRETTA ALBINOLEFFE VICENZA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva per gli abbonati a Sky che potranno anche vedere la diretta Albinoleffe Vicenza comodamente dal proprio televisore di casa o anche in streaming utilizzando il servizio offerto da NOW TV. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a raccontare passo dopo passo le azioni salienti di questo match.

ALBINOLEFFE VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo anche un’occhiata a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Albinoleffe Vicenza. Gli uomini di Lopez sono pronti a schierarsi con il solito 3-5-2 sostenuto dalle due punte che saranno ancora Longo e Mustacchio. Sarà fondamentale anche l’apporto dei due esterni con Gusu e Zaini chiamati ad una grande prestazione per sostenere l’attacco e una difesa che sarà formata da Baroni, Potop e Borghini.

Ancora alle prese con gli infortuni il Vicenza di Vecchi che sta recuperando Ferrari, Rolfini e Ronaldo ma dovrà ancora attendere con pazienza prima di poterli rivedere in campo. Pronto un 3-4-1-2 contro l’Albinoleffe con Della Morte che avrà il ruolo chiave dietro le punte Morra e Zampano. Carraro e Rossi avranno il compito di coprire le spalle a Della Morte e aiutare una difesa fino ad ora solida.

ALBINOLEFFE VICENZA, LE QUOTE

Andando ad approfondire le quote della diretta Albinoleffe Vicenza si nota un netto favore del pronostico per gli ospiti. Secondo le quote proposte da Snai, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 5,00 in opposizione all’1,65 per il 2 in favore degli ospiti e il 3,35 assegnato ad un pareggio X.