Diretta/ Albinoleffe Vicenza video streaming tv: Biava sfida Baldini (Serie C)

DIRETTA ALBINOLEFFE VICENZA: OSPITI FAVORITI!

Nella quarta giornata di Serie C spazio anche alla diretta del match tra Albinoleffe e Vicenza. Le due formazioni si sfideranno oggi, sabato 17 settembre, alle ore 17.30. La squadra di Biava non sta andando bene in campionato. All’esordio ha perso contro la Feralpisalò. Dopo il pareggio ottenuto contro la Pro Sesto, nel turno infrasettimanale una sconfitta contro la Pergolettese.

Al momento la sua classifica parla di un solo punto ottenuto in tre sfide. Meglio invece la formazione di Baldini, che al debutto ha segnato ben 6 gol contro la Pro Sesto. Dopo il ko con il Padova nella seconda giornata, è tornata alla vittoria nel turno infrasettimanale contro il Lecco.

ALBINOLEFFE VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL MATCH

Dove sarà possibile vedere la sfida in diretta tra Albinoleffe e Vicenza? La sfida non sarà quella scelta in chiaro da Rai Sport, che farà vedere sui propri canali un match per ogni turno. Per seguire la sfida si potrà dunque sottoscrivere un abbonamento a Eleven Sport, piattaforma che detiene i diritti della Serie C. Per farlo basterà collegarsi alla piattaforma e scegliere se effettuare un abbonamento mensile o annuale o se comprare semplicemente la singola gara.

DIRETTA ALBINOLEFFE VICENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Chi scenderà in campo nella diretta Albinoleffe Vicenza? Biava dovrebbe schierare Pagno in porta, in difesa Milesi, Gelli, Saltarelli, Gusu. Centrocampo con Giorgione, Gelli, Piccoli e Tomaselli mentre in attacco possibile spazio a Manconi e Cocco. Per quanto riguarda invece il Vicenza, in porta dovrebbe esserci Confente. Difesa con Ierardi, Pasini e Padella. A centrocampo spazio a Dalmonte, Zonta e Scarsella, con Jimenez e Greco sulla trequarti. Possibile attacco con Ferrari e Rolfini.

ALBINOLEFFE VICENZA: LE QUOTE SCOMMESSE

Chi vincerà nella diretta tra Albinoleffe e Vicenza? La situazione in classifica tra le due formazioni è abbastanza differente. Se infatti la squadra di casa ha un solo punto, frutto di un solo pareggio in campionato, gli ospiti sono a 6. Dunque gli equilibri sembrano abbastanza differenti e i bookmakers riflettono questo andamento.

