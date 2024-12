DIRETTA ALCIONE MILANO ATALANTA U23 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Affrontiamo la diretta di Alcione Milano Atalanta U23 da un punto di vista statistico, l’idea rimane quella di evidenziare i vari pattern delle due squadre e poi di capire chi potrebbe avere la meglio sempre guardando i dati e i numeri. Partiamo dai padroni di casa, i milanesi sono una squadra che vince la metà delle partite a cui prende parte ed è un dato molto interessante per una squadra che invece è stata appena promossa in questa categoria. Invece la Baby Dea vince il 51% delle gare a cui gioca ed è in lizza per qualcosa di più dei playoffs, ma tempo al tempo.

La squadra predilige un calcio basato sul pressing dove infatti abbiamo circa 7km percorsi nei novanta minuti. Attenzione poi all’attacco poiché segnano 2,16 gol a partita. Fino a questo momento la bocca da fuoco più gettonata della Serie C di questo girone. Sembra dunque una partita molto indirizzata, ma andrà davvero cosi? Vediamolo nei prossimi aggiornamenti della diretta di Alcione Milano Atalanta U23 con il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

ALCIONE MILANO ATALANTA U23 IN DIRETTA TV E IN STREAMING VIDEO TV

In questo anticipo natalizio sarà possibile assistere anche da lontano alla diretta Alcione Milano Atalanta U23 in tv da casa vostra su Sky o anche in diretta streaming video grazie a NOW TV e Sky GO.

CUSATIS E MODESTO SI GIOCANO IL TERZO POSTO

La ventesima giornata del Girone A di Serie C si aprirà alle 20,30 con la diretta Alcione Milano Atalanta U23 in campo venerdì 20 dicembre 2024. La partita metterà di fronte la quarta e la quinta squadra di questo campionato che si giocheranno una buona fetta della loro stagione con questo incrocio. L’Alcione Milano di Cusatis è quinto in classifica e arriva da una vittoria in casa della Giana Erminio che ha rialzato i milanesi dopo due partite a secco. Quarto posto e due vittorie di fila, invece, per l’Atalanta U23 di Modesto che continua a stupire con un gioco offensivo che racconta questa squadra come la più prolifica del campionato.

ALCIONE MILANO ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle probabili formazioni in vista di questa sfida lombarda. L’Alcione Milano di Cusatis andrà in campo con un 4-3-1-2 con Invernizzi ancora sulla trequarti a sostegno delle due punte che saranno Marconi e Palombi. Bonaiti sarà in mediana a sostenere una difesa con Stabile e Ciappellano centrali.

Difesa a tre per l’Atalanta U23 di Modesto che si affiderà a Del Lungo, Obric e Navarro davanti alla porta di Pardel. Bergonzi e Bernasconi saranno i due esterni di centrocampo a sostegno di un tridente offensivo con Cassa, Alessio e Vlahovic.