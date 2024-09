DIRETTA ALCIONE MILANO NOVARA: TRE PUNTI PER LA LOTTA SALVEZZA

Alle 20,45 di sabato 28 settembre 2024 scenderà in campo la diretta Alcione Milano Novara in campo per la settima giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre sono in difficoltà e cercano continuità per allontanarsi dalla zona playout il più velocemente possibile.

I padroni di casa cercano continuità e si troveranno davanti un squadra galvanizzata dall’ultimo successo e difficile da superare. Il Novara, infatti, arriva dalla vittoria nel derby delle risaie contro la Pro Vercelli dove è bastato un 1 a 0 per esaltare i suoi tifosi.

DIRETTA ALCIONE MILANO NOVARA, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Come tutta la Serie C, la diretta Alcione Milano Novara sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky o sulla piattaforma streaming di NOW TV. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire con noi una diretta testuale che vi fornirà aggiornamenti sull’andamento della partita.

ALCIONE MILANO NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo insieme le possibili scelte dei due allenatori esaminando le probabili formazioni in vista della partita. I lombardi scenderanno in campo un il loro solito 4-3-1-2 con Bacchin tra i pali e la coppia centrale formata da Stabile e Pirola. Invernizzi sarà il trequartista a sostegno delle due punte che saranno Palombi e Samele.

Conferma il 3-5-2, invece il Novara di Gattuso che ha trovato la quadra contro la Pro Vercelli e vuole continuare sulla stessa lunghezza d’onda. Morosini e Ganz saranno le due punte con Ghiringhelli e Agyemang sugli esterni pressati anche da un Donadio in cerca di minutaggio e molto utile per la sua duttilità.

INCERTEZZA NELLE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Decisamente intrigante appare secondo l’agenzia Snai il pronostico sulla diretta Alcione Milano Novara, perché le quote sono decisamente equilibrate. Si va infatti dal 2,55 per il segno 2 in caso di colpaccio degli ospiti piemontesi al 2,80 sul segno 1 per il successo casalingo dei meneghini, infine si tocca la quotazione di 2,95 naturalmente in caso di pareggio e quindi segno X.