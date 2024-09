DIRETTA NOVARA PRO VERCELLI: I TESTA A TESTA

Il derby di questa diretta di Novara Pro Vercelli è una rivalità che si snoda tra la Serie B e la Serie C, un incontro ricco di storia con due squadre che si sono adnate a dividere vittorie e sconfitte a seconda dei cicli che stavano affrontando le due squadre. In Serie B le due formazioni si sono affrontate otto volte con un parziale che sorride al Novara che portò a casa tre vittorie contro le due della Pro Vercelli, le altre tre partite invece finirono in parità. Ma erano altri tempi, i ruggenti anni duemila, negli ultimi anni le due compagini si affrontarono solo in Serie C per un totale di otto volte.

Qui il computo totale va a sorridere agli ospiti con quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Sintomo di una squadra che sente di più questa rivalità e che si trova in un cilco migliore rispetto al Novara. Anche se guardando l’abaco in maniera generale su sedici incontri solo una vittoria separa il Novara dal Pro Vercelli, che quindi può sorridere ma non a trentadue denti. Passiamo ora ai numeri del match in chiave statistica, per entrare essere sempre dei tifosi più consapevoli sul match che si andrà a guardare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NOVARA PRO VERCELLI, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Novara Pro Vercelli sarà possibile per tutti gli abbonati a Sky o al servizio streaming di NOW TV che trasmetterà la partita. Per non perdersi le emozioni di questo derby, inoltre, sarà possibile seguire con noi la diretta testuale che vi terrà aggiornati sull’andamento del match.

NOVARA PRO VERCELLI: DERBY NEL SEGNO DI SILVIO PIOLA

La sesta giornata del Girone A di Serie C porterà in campo la diretta Novara Pro Vercelli per uno dei derby più leggendari ed importanti del calcio italiano. Dalle 20,45 di martedì 24 settembre si accenderà il Silvio Piola di Novara nel famoso derby delle risaie che può valere una parte di questa stagione.

I padroni di casa arrivano da uno 0 a 0 in casa contro il Lecco e non hanno giocato l’ultima partita contro la Giana Erminio perché rinviata. I soli due punti del Novara sono messi a confronto con il sei della Pro Vercelli che era riuscita a vincere le prime due partite prima di subire tre sconfitte di fila.

NOVARA PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per entrare in partita andiamo a vedere quali potrebbero essere le probabili formazioni di questo storico derby piemontese. Giacomo Gattuso manderà in campo il suo 3-5-2 con Morosini e Ongaro a formare il duo offensivo. Cannavaro, Lancini e Bertoncini saranno i tre in difesa mentre è possibile vedere Donadio a partita in corso per provare a cambiare l’andamento del match.

Giocherà con uno schema speculare anche Paolo Cannavaro che manderà in campo un 3-5-2 con Schenetti a sostegno di Comi. Iotti, Louati e Emmanuello completeranno un trio di centrocampo che sarà chiamato a mantenere l’equilibrio e portare qualità in fase offensiva.

NOVARA PRO VERCELLI, LE QUOTE

Infine non possono mancare le quote per completare la nostra analisi sulla diretta Novara Pro Vercelli. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,00; le differenze non sono comunque molto nette, perché il segno X è quotato a 2,95 in caso di pareggio ed infine il segno 2 per un colpaccio della Pro Vercelli varrebbe 3,80 volte la posta in palio.