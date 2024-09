DIRETTA ALCIONE MILANO RENATE: TESTA A TESTA

In questo caso non possiamo fornire informazioni per i testa a testa Alcione Milano Renate per il semplice motivo che le due formazioni non si sono mai affrontate nella loro storia. Questo poiché naturalmente l’Alcione, terza squadra di Milano, è alla prima esperienza in Serie C quindi con molte squadre la cifra “zero” nei testa a testa si ripeterà per questa stagione. Discorso diverso per il Renate, ormai stabile in Serie C.

Diretta/ Renate FeralpiSalò (risultato finale 1-0): decide il gol di Di Molfetta! (Serie C, 31 agosto 2024)

Dato che non ci sono precedenti tra le due squadre, andiamo a vedere quelli che sono i recenti risultati in questa stagione. L’Alcione ha vinto la prima gara in C contro l’Atalanta U23 col punteggio di 2-1 grazie a Invernizzi e Bagatti, pareggiando la successiva contro la Virtus Verona per 0-0. Ottima anche la striscia del Renate che fa due su due battendo Pro Patria e FeralpiSalò con zero gol subiti. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA/ Alcione Milano Virtus Verona (risultato finale 0-0): reti bianche! (Serie C, 30 agosto 2024)

DIRETTA ALCIONE MILANO RENATE, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Alcione Milano Renate sarà visibile per tutti gli abbonati a Sky o per quelli a NOW TV che permetterà la visione in streaming della partita. In alternativa, è possibile seguire la nostra cronaca testuale, che vi aggiornerà in tempo reale sulle azioni più importanti del match.

ALCIONE MILANO RENATE: DERBY DI FUOCO!

In campo per la terza giornata di Serie C la diretta Alcione Milano Renate che si giocherà all’Arena Civica Gianni Brera il 7 settembre alle 18,30. Le due squadre si sfideranno in quello che possiamo considerare come derby lombardo in un inizio di stagione che ha visto entrambe le squadre protagoniste.

DIRETTA/ Pro Patria Renate (risultato finale 0-1): Egharevba regala il successo (Serie C, 25 agosto 2024)

Il debutto in Serie C dell’Alcione Milano è stato di alto livello e si presenterà contro il Renate dopo una vittoria contro l’Atalanta U23 e un pareggio contro la Virtus Verona. Si parla di certezze anche in casa del Renate che ha vinto le prime due partite disputate ed è in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Pro Vercelli e Padova.

ALCIONE MILANO RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Alcione Milano Renate. I padroni di casa si schiereranno sempre con un 4-3-1-2 dove sarà fondamentale l’azione del trequartista e delle due punte per mantenere il giusto equilibrio. Bright e Palombi saranno i due attaccanti mentre, alle loro spalle, Invernizzi ha una maglia da titolare ma Pessolani cerca importante minutaggio.

4-3-3 per Luciano Foschi che schiera il suo Renate puntando sull’equilibrio e l’efficienza dei suoi esterni offensivi. Bocalon sarà la punta di un tridente completato da Ghezzi e Egharevba che costruiranno delle catene esterne con Riviera e Anghileri. Vassallo avrà il compito di dare equilibrio ad un centrocampo dove Delcarro ha la maglia da titolare e Mazzaroppi è in ballottaggio con Siega.

ALCIONE MILANO RENATE, LE QUOTE

Regna l’equilibrio nella diretta Alcione Milano Renate anche secondo le quote della Snai. La vittoria per i padroni di casa è quotata a 2,50 contro il 2,55 in favore degli ospiti. Il pareggio X sale a 3,20 e potrebbe essere una quota molto interessante visto l’equilibrio preannunciabile.