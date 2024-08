DIRETTA ATALANTA U23 ALCIONE MILANO (RISULTATO 1-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Comunale di Caravaggio l’Alcione Milano batte in trasferta l’Atalanta U23 per 2 a 1. Nell’ultima parte dell’incontro i milanesi insistono centrando un palo con Palombi al 67′ e ritornando soprattutto in vantaggio una volta per tutte tramite la rete firmata da Bagatti, autore di un colpo di testa vincente su assist di Dimarco al 79′. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono all’Alcione di portarsi a quota 3 nella classifica del girone A della Serie C mentre l’Atalanta Under 23 resta fermo a zero. (cronaca Alessandro Rinoldi)

DOVE VEDERE ATALANTA U23 ALCIONE MILANO, DIRETTA TV STREAMING

Se volete assistere all’evento della diretta Atalanta U23 Alcione Milano dovrete avvalervi di un abbonamento o a Sky pacchetto Calcio oppure a NOW.

Per quanto concerne invece la visione diretta streaming, le applicazioni di riferimento saranno Sky Go per gli abbonati Sky e naturalmente NOW.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Atalanta U23 ed Alcione Milano è cambiato ed è adesso di 1 a 1. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Bonanomi al posto di Muhameti tra le file dell’Atalanta U23, i bergamaschi ricominciano con lo spirito giusto per andare a caccia del pareggio ed i loro sforzi vengono premiati immediatamente dalla rete siglata da Vavassori, che sfrutta l’assist offertogli da Vlahovic, al 47′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Atalanta U23 ed Alcione Milano sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 1. I minuti scorrono sul cronometro e gli arancioni insistono con Chierichetti che spara di poco largo al 15′. I padroni di casa guidati da mister Modesto rispondono al 29′ con una conclusione alta sopra la traversa tentata da Panada ed il suo compagno Vavassori non ha maggior fortuna nè al 32′ nè al 36′. Fino a questo momento il direttore di gara Andrea Terribile di Bassano del Grappa ha ammonito Bagatti al 37′ solamente tra le file dell’Alcione Milano. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Atalanta U23 ed Alcione Milano è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati dal tecnico Cusatis colgono di sorpresa i rivali di giornata riuscendo a passare in vantaggio subito al 9′ grazie alla rete messa a segno da Invernizzi, bravo a sfruttare un retropassaggio errato di Comi. Ecco le formazioni ufficiali:

ATALANTA U23 – Dajcar, Ghislandi, Bergonzi, Comi, Bernasconi, Panada, Gyabuaa (C), Idele, Vavassori, Muhameti, Vlahović. A disposizione: Bertini, Torriani, Kraja, Armstrong, Fiogbe, Tavanti, Ghezzi, Manzoni, Maffessoli, Capac, Bonanomi, Camara. Allenatore: Francesco Modesto. ALCIONE – Bacchin, Chierichetti, Piccinocchi, Miculi, Palma, Dimarco, Bright, Pirola, Invernizzi, Bagatti, Palombi. A disposizione: Agazzi, Mazzola, Bonaiti, Lanzi, Pio Loco, Caremoli, Bertoni, Rebaudo, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Un inedito derby lombardo ci attende fra pochissimo, allora introduciamo la diretta di Atalanta U23 Alcione Milano dando uno sguardo alle statistiche delle due formazioni, naturalmente relative allo scorso campionato. La seconda squadra dei nerazzurri bergamaschi era al primo anno nel girone A di Serie C e fece benissimo: quinto posto per l’Atalanta U23 con 59 punti in classifica, frutto di sedici vittorie, undici pareggi e altrettante sconfitte, prima di fare bene anche ai playoff, dove i nerazzurri raggiunsero la fase nazionale.

Anche per l’Alcione Milano la scorsa fu una stagione storica, grazie alla promozione dalla Serie D in virtù del primo posto in classifica nel girone A: 79 punti furono il bottino ottenuto mediante ventitré vittorie, dieci pareggi e cinque sconfitte per i milanesi. Adesso però i numeri della scorsa stagione assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Atalanta U23 Alcione Milano comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della sfida Atalanta U23 Alcione Milano, valevole per il primo turno del campionato di Serie C girone A, analizziamo i precedenti tra le due squadre.

Una sfida del tutto inedita quella in programma in terra bergamasca visto che l’Alcione Milano, appena promosso dalla Serie D, è alla prima partecipazione in un campionato professionistico. I giovani nerazzurri dell’Atalanta Under 23, invece, sono alla terza stagione sportiva in Lega Pro e puntano a migliorare il risultato dello scorso anno. (Giulio Halasz)

DERBY LOMBARDO

Tanta attesa per il debutto in Serie C. La diretta Atalanta U23 Alcione Milano sarà la prima partita nella storia del club milanese nella terza serie del nostro calcio, un risultato incredibile per il quartiere di San Siro e per la terza squadra di Milano.

L’Alcione Milano ha subito salutato la Coppa Italia Serie C, ma d’altronde l’avversario era molto complicato ovvero la Virtus Entella, risultato 2-0. Per quanto riguarda l’Atalanta U23, l’eliminazione è avvenuto nel secondo turno contro il Vicenza (2-1) dopo aver battuto con lo stesso risultato la Spal.

Ora però è tempo di campionato di Serie C Girone A e per le due formazioni ci sono in palio i primi punti della stagione. Il match si disputerà al campo di Caravaggio sabato 24 agosto 2024 alle ore 18:00 per questo primo turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA U23 ALCIONE MIL ANO

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Atalanta U23 Alcione Milano, partendo dai nerazzurri. Il modulo sarà 3-4-1-2: Dajacar in porta, pacchetto arretrato composto da Berto, Masi e Del Lungo. A centrocampo spazio a Idele, Gyabuaa, Mendicino e infine Panada. Il trequartista sarà Bergonzi dietro a De Nipoti e Vlahovic.

L’Alcione Milano replica con il modulo 4-3-1-2, Tra i pali Bacchin con Chierichetti a destra, Bertolotti a sinistra e il duo Pirola-Miculi al centro. Le due mezzali saranno Bagatti e Palma con Piccinocchi al centro. Invernizzi avrà il compito di supportare Palombi e Pessolani.