DIRETTA ALCIONE PRO PATRIA, GLI ARANCIONI NON SI VOGLIONO FERMARE DI NUOVO

La diretta Alcione Pro Patria è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni come partita valida per il sedicesimo turno del girone A della Serie C 2024/2025. Lo scorso turno di campionato ha visto i padroni di casa tornare al successo riprendendo la loro sorprendente corsa verso la vetta della classifica dopo le tre sconfitte consecutive rimediata a partire dalla fine di ottobre ed ora mister Cusatis ed i suoi giocatori non vogliono più subire ulteriori battute d’arresto specialmente nell’immediato futuro.

Gli ospiti, invece, hanno sempre bisogno di allontanarsi al più presto possibile dalla zona retocessione rischiando attualmente dato che occupano la sedicesima posizione con quindici punti guadagnati, gli stessi della Pro Vercelli alle sue spalle ma anche rispetto a Caldiero Terme ed Arzignano che si trovano davanti ai biancoblu per una migliore differenza reti. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Gerardo Simone Caruso, proveniente dalla sezione AIA di Viterbo, a cui sarà garantito il supporto degli assistenti Gianluca Scardovi di Imola e Giuseppe Romaniello di Napoli insieme con il quarto uomo Fabio Rinaldi, di Novi Ligure.

DIRETTA ALCIONE PRO PATRIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Alcione Pro Patria sarà come di consueto garantita sia da Sky che da Now, le due piattaforme principali che si sono aggiudicate i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. La diretta Alcione Pro Patria sarà dunque visibile, oltre che sui canali dell’emittente satellitare, in streaming su NOW TV e tramite l’applicazione Sky Go utilizzando lo smart phone, il tablet oppure il proprio pc.

ALCIONE PRO PATRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad intuire quali saranno gli schieramenti di partenza della diretta Alcione Milano in attesa del fischio d’inizio del match attraverso l’analisi delle probabili formazioni. Mister Giovanni Cusatis, ritrovato il successo, dovrebbe puntare ancora sul 4-3-1-2 e dunque Bacchin in porta, Chierichetti, Ciappellano, Bertolotti e Dimarco in difesa, Bagatti, Piccinocchi e Bright in mediana, Invernizzi trequartista alle spalle di Marconi e Palombi.

Il tecnico Riccardo Colombo per i suoi biancoblu dovrebbe a sua volta riconfermare il 3-4-2-1 impiegato contro la Virtus Verona puntando su Rovida tra i pali, Bashi, Alcibiade, Sassaro sulla linea difensiva, Somma , Ferri, Mallamo e Piran a centrocampo, A. Mehic e Pitou ad agire sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà il centravanti Toci.

DIRETTA ALCIONE PRO PATRIA, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata più approfondita alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il pronostico dell’esito finale relativo alla diretta Alcione Pro Patria valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Stando a quanto pagato da Lottomatica, Betflag e pure da Goldbet, la partita si preannuncia molto equilibrata gli ospiti appaiono leggermente favoriti con il 2 fissato a 2.55 mentre l’1 è quotato a 2.65. Il pareggio viene invece fissato a 3.05 come anche per Planetwin che però, analogamente a Snai, vede invece i padroni di casa come possibili vincitori offrendo sì 2.65 per l’1 ma anche 2.70 per il 2.