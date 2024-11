VIDEO PERGOLETTESE ALCIONE MILANO: LA SINTESI

La sfida tra Pergolettese e Alcione Milano vede – come assisteremo nei video con highlights e gol del match – una sfida dove succede quasi tutto nel primo tempo con gli ospiti che ottengono una preziosissima vittoria ai fini della classifica, un 2 a 1 in pochi minuti e una vittoria che rilancia le ambizioni in campionato per l’interessante club lombardo.

Il match è sicuramente condizionato dalla nebbia, poca e scarsa visibilità che crea problemi sia al pubblico che alle squadre in campo. Partono bene i padroni di casa che provano a fare la partita, poi subito un giallo con Scarsella ammonito dopo solo tre minuti per gioco falloso. Pochi minuti e prima grande occasione per la Pergolettese, tiro insidioso di Basili e palla deviata in corner. Sfida molto nervosa fino a questo momento.

Il match si sblocca al minuto 26, gol degli ospiti con la rete di Wright e gara sbloccata. Bella azione di Palombi che va al tiro, respinta corta del portiere e da due passi Wright firma il vantaggio del match. La sfida si accende ed il primo tempo è tutt’altro che finito, passano i minuti e i padroni di casa in maniera improvvisa trovano il pari. Grave errore della difesa che sbaglia il retropassaggio al portiere, ne approfitta Basili e gara in parità. Ma non è finita qui.

VIDEO PERGOLETTESE ALCIONE MILANO, LA GARA FINISCE IN PARITA’

Il primo tempo però non finisce qui e gli ospiti – ancora in maniera improvvisa – trovano il pari. La Pergolettese sembra in buona condizione ma all’improvviso arriva il secondo gol ospite. Tap in di Marconi dopo ancora un grave errore del portiere padrone di casa e l’Alcione firma la rete del vantaggio. Il primo tempo termina cosi con il vantaggio ospite.

Il secondo tempo invece è un autentico assedio fin dai primi minuti della Pergolettese che lascia poco agli avversari e attaccano dal primo all’ultimo minuto del secondo tempo, hanno una serie di occasioni in serie e l’Alcione gioca davvero alle corde. Protagonista il portiere ospite Bacchin che salva al minuto 51 su Careccia e poco dopo ci prova Stante ma il colpo di testa finisce di poco alto sulla traversa.

L’ultima mezzora di gioco vede un dominio dei padroni di casa, prendono anche una traversa e ci sono un altro paio di miracoli del portiere dell’Alcione ma alla fine gli ospiti – in maniera molto cinica – ottengono la vittoria finale. Rimpianti per la Pergolettese che gioca una bella gara ma resta nelle retrovie della classifica, l’Alcione invece vola in piena zona Playoff.

VIDEO E HIGHLIGHTS PERGOLETTESE ALCIONE MILANO, ECCO COME E’ ANDATA