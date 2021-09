Diretta/ Alessandria Brescia streaming video tv: è già testacoda (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA BRESCIA: PIPPO SCATENATO!

Alessandria Brescia, in diretta sabato 11 settembre 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie B. E’ già testacoda visto che si affrontano due formazioni che hanno vissuto un cammino diametralmente opposto nelle prime due giornate del campionato cadetto. L’Alessandria non giocava in B dagli anni 70 e poteva immaginare una partenza in salita, dopo il pirotecnico 4-3 a Benevento è arrivato un secco 2-0 a Pisa, il tecnico Moreno Longo, completato il mercato a fine agosto, si aspetta ora una reazione immediata.

Ha invece già vinto e convinto il Brescia di Pippo Inzaghi, che dopo aver espugnato Terni all’esordio ha vinto in goleada alla prima in casa rifilando una cinquina al Cosenza. Le Rondinelle sono ambiziose ma sicuramente la partenza è andata oltre le aspettative, anche dal punto di vista della brillantezza del gioco. Nonostante i precedenti tra le due squadre siano ben 60 complessivamente, Alessandria e Brescia tornano ad affrontarsi in un match di campionato per la prima volta dalla stagione 74/75. Il bilancio complessivo registra 27 vittorie dei grigi, 13 pareggi e 20 vittorie per le Rondinelle.

DIRETTA ALESSANDRIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Brescia è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA BRESCIA

Le probabili formazioni di Alessandria Brescia, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Moreno Longo schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Russo; Parodi, Di Gennaro, Benedetti; Mustacchio, Bruccini, Casarini, Beghetto; Chiarello, Marconi, Palombi. Risponderà il Brescia allenato da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen; Mateju, Cistana, Chancellor, Pajac; Leris, Van de Looi, Jagiello; Palacio, Bajic, Ayé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.10.



