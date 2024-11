DIRETTA BRESCIA BARI: I TESTA A TESTA

Passiamo ai testa a testa storici per la diretta di Brescia Bari, in questa nostra rubrica andremo ad analizzare i precedenti delle due formazioni alla ricerca della favorita sotto questo punto di vista. Brescia e Bari si sono affrontate anche in Serie A, perciò partiamo da lì per il nostro confronto dove abbiamo dieci partite, cinque delle quali portate a casa dal Bari. Abbiamo poi due partite e le ultime tre che mancano all’appello invece sono finite con una vittoria dei padroni di casa di oggi.

Invece nella serie cadetta abbiamo 16 incontri diretti, anche qui domina il Bari con otto vittorie mentre si dividono in maniera equa i pareggi e le vittorie dei lombardi: quattro e quattro. Quindi la favorita dovrebbe essere la squadra ospite, sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento dove osserveremo le statistiche pre match di questa sfida, perciò non cambiate pagina perché nel prossimo aggiornamento parleremo ancora della diretta di Brescia Bari. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BRESCIA BARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Brescia Bari sarà come di consueto garantita dalla piattaforma DAZN, che detiene i diritti per la messa in onda di tutte le partite del campionato di Serie B 2024/2025 che si sta attualmente disputando. La diretta Brescia Bari streaming su smart phone, tablet, console e smart tv, oppure dal sito ufficiale sul browser del pc, attraverso l’applicazione dedicata.

BRESCIA BARI, DUE SQUADRE IN ZONA PLAYOFF

La diretta Brescia Bari è in programma per sabato 30 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia come partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. I biancorossi stanno occupando la sesta posizione solitaria in classifica avendo conquistato venti punti e sono in striscia positiva da diverse gare essendo anche reduci da due successi consecutivi. I pugliesi non hanno alcuna intenzione di arrestare la propria rincorsa alla vetta nonostante affrontino un avversario che si preannuncia davvero agguerrito.

Le Rondinelle si trovano infatti in ottava posizione avendo racimolato diciotto punti, gli stessi della Juve Stabia che insegue e del Palermo davanti solo grazie ad una migliore differenza reti. Dopo il KO interno patito contro il Cosenza, i lombardi sono tornati a muoversi in classifica pareggiando proprio contro i diretti rivali della Juve Stabia ed anche loro hanno bisogno di aggiudicarsi i tre punti se vogliono tenere a bada le concorrenti per la zona playoff oltre a consolidare appunto il loro posizionamento nella parte più alta della graduatoria per quanto concerne il campionato cadetto.

BRESCIA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Brescia Bari, cerchiamo adesso di intuire quali sono le scelte compiute dagli allenatori delle due squadre in relazione alle probabili formazioni e dunque gli schieramenti iniziali. Mister Maran dovrebbe optare per il 4-3-1-2 con Lezzerini in porta, Dickmann, Papetti, Cistana e Jallow in difesa, Bertagnoli, Verreth e Besaggio in mediana, Galazzi dietro al duo composto da Bianchi e Borrelli.

Mister Longo per i suoi galletti dovrebbe sceglierei il modulo 3-4-1-2 affidandosi a Radunovic tra i pali, Pucino, Simic e Mantovani in difesa, Oliveri, Maiello, Maita e Dorval a centrocampo, mentre Sibilli, da trequartista, agirà alle spalle della coppia d’attacco formata da Lasagna e Novakovich.

BRESCIA BARI, LE QUOTE

Infine, proviamo a capire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Brescia Bari tramite l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive in occasione di questo incontro valevole per il quindicesimo turno di campionato. Secondo Williamhill ed anche per Bet365 la partita si preannuncia essere decisamente equilibrata con entrambe le compagini che avrebbero le stesse probabilità di ottenere i tre punti in palio almeno sulla carta se si considera che sia l’1 che il 2 vengono dati a 2.75. Meno probabile invece che si possa concretizzare un pareggio tra lombardi e pugliesi con l’x fissato appunto a 3.10.