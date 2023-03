Diretta Alessandria Fermana/ Streaming video tv: grigi, vietato sbagliare! (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA FERMANA: PIEMONTESI IN CRISI!

Alessandria Fermana sarà diretta da Maria Marotta, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 14 marzo: siamo in campo per il girone B di Serie C 2022-2023, che ci presenta un altro turno infrasettimanale valido per la 32^ giornata. Per l’Alessandria è quasi un dentro o fuori: i grigi sono in crisi, hanno perso in casa contro la Lucchese e si ritrovano al terzultimo posto in classifica, addirittura con il rischio della retrocessione diretta e con l’obiettivo di salvarsi immediatamente che è ancora alla portata, dovendo però aumentare i giri del motore per evitare brutte sorprese.

La Fermana ha strappato un punto alla Carrarese, tutto sommato positivo anche se arrivato in casa: i marchigiani sono a 4 punti dai playoff, l’obiettivo salvezza dovrebbe essere archiviato ma ora, vista la classifica, si può certamente pensare di andare a prendersi qualcosa in più. Vedremo quello che succederà nella diretta di Alessandria Fermana, adesso mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che emergeranno dal pomeriggio, iniziando ovviamente con la valutazione delle probabili formazioni.

DIRETTA ALESSANDRIA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Fermana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione, ma potrà comunque essere seguita: bisognerà infatti rivolgersi al portale Eleven Sports, che ormai da anni è la casa della Serie C e fornisce tutte le partite di questo campionato. Il servizio è aperto anche agli abbonati DAZN, che troveranno il pacchetto incluso nel loro abbonamento; sarà comunque una visione in diretta streaming video, e ci sarà la possibilità di abbonarsi alla piattaforma oppure di acquistare di volta in volta il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA FERMANA

Da vedere se Maurizio Lauro cambierà qualcosa per la diretta Alessandria Fermana: il modulo dovrebbe essere il 4-3-2-1, con un centrocampo nel quale Mionic potrebbe giocare da vertice basso tra le due mezzali Perseu e Speranza, poi una difesa con Checchi e Sini centrali a protezione di Liverani, Rota e Nunzella sulle corsie esterne. A funger da trequartisti potrebbero essere Sylla e Galeandro (ma attenzione a Gazoul e Martignago, soprattutto quest’ultimo che se la gioca), Cori invece dovrebbe essere confermato in qualità di prima punta.

La Fermana di Stefano Protti gioca invece con un 4-3-3: Pellizzari e Parodi si piazzano davanti a Borghetto, Eleuteri e De Nuzzo dovrebbero essere i due terzini con un centrocampo nel quale Giandonato sarà il riferimento centrale, con Misuraca e Scorza ad agire da interni. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Neglia e Tulissi si candidano per giocare da esterni prendendo il posto di Romeo e Matteo Maggio, come prima punta l’allenatore dovrebbe confermare il veterano Fischnaller.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Alessandria Fermana possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel girone B di Serie C, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,60 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 2,80 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,85 volte la quota messa sul tavolo.

