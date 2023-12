Diretta Alessandria Legnago Salus/ Streaming video tv: veneti da playoff! (Serie C, 17 dicembre 2023)

DIRETTA ALESSANDRIA LEGNAGO SALUS: GRIGI NEI GUAI!

Alessandria Legnago Salus, partita diretta dal signor Giuseppe Rispoli, si gioca alle ore 16:15 di domenica 17 dicembre: presso lo stadio Moccagatta siamo alla 18^ giornata nel girone A di Serie C 2023-2024, dunque penultima di andata e altra sfida decisiva per i grigi che, anche penalizzati di un punto, si ritrovano ora ultimi in classifica (in compagnia del Novara) e senza trovare il passo giusto, anche se nell’ultima uscita hanno pareggiato a Busto Arsizio facendo vedere di avere ancora la giusta dose di orgoglio.

Video/ Legnago Salus Novara (1-1) gol e highlights: la riprende Rocco su rigore (8 dicembre 2023)

Il Legnago Salus invece è reduce dal pareggio proprio contro il Novara: per la squadra veneta finora un campionato di alto livello secondo quelle che erano le premesse, se la regular season terminasse oggi infatti si parlerebbe di playoff conquistati. Da vedere se sarà così in primavera, soprattutto da vedere come finirà oggi la diretta di Alessandria Legnago Salus aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

Diretta/ Pro Patria Alessandria (risultato finale 1-1): Forresta agguanta Renault (Serie C, 8 dicembre 2023)

ALESSANDRIA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Legnago Salus sarà garantita dalla televisione satellitare, di conseguenza soltanto gli abbonati a questa emittente potranno seguire il match in questione; come sempre ci sarà la possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Dobbiamo poi ricordare che tutte le partite del campionato di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che fa parte del pacchetto DAZN: sempre in abbonamento avrete dunque accesso alle immagini in mobilità.

Diretta/ Legnago Salus Novara (risultato finale 1-1): Rocco su rigore! (Serie C, 8 dicembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA LEGNAGO SALUS

In Alessandria Legnago Salus avremo un 4-3-3 da parte di Sergio Pirozzi, con Liverani tra i pali e coperto da una difesa che prevede Ercolani e Rota a fare i due centrali, con Ciancio e Enrico Rossi che corrono sulle fasce come terzini. In mezzo al campo Nichetti sarà il perno di riferimento, Mastalli e uno tra Sepe e Lorenzo Pellegrini sulle mezzali; nel tridente offensivo Mattia Pagliuca può essere il centravanti, con il supporto dei due laterali che sarebbero Gazoul a destra e Foresta sulla corsia opposta.

Per quanto riguarda il Legnago Salus di Massimo Donati, è squalificato Svidercoschi: in attacco dunque ancora spazio al tandem Giani-Rocco, alle loro spalle il trequartista Van Ransbeeck mentre il centrocampo sarà a quattro con Martic e Franzolini centrali e due esterni che potrebbero essere ancora Travaglini e Ruggeri. In difesa i veneti giocano con la linea a tre: Noce, Sbampato e Pelagatti appaiono i favoriti qui al Moccagatta, questo reparto arretrato andrà a protezione del portiere che come sempre sarà Fortin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA