DIRETTA/ Alessandria San Donato video streaming tv: è la prima volta al Moccagatta

DIRETTA ALESSANDRIA SAN DONATO: I TESTA A TESTA

Passiamo ad analizzare i precedenti della diretta di Alessandria San Donato. In realtà c’è poco da dire visto che i giallocelesti sono saliti in Serie A per la primissima volta in questa stagione e il match di oggi è il primissimo precedente al Moccagatta dopo l’andata. La gara in questione si è disputata a campi invertiti e ci porta indietro al 16 ottobre scorso. In quell’occasione gli ospiti si imponevano col risultato finale di 0-1.

La partita in questione fu molto equilibrata fino al minuto 71 quando tutto fu sbloccato da una rete di Filip. San Donato dunque non solo non è riuscito a mai fare punti contro l’Alessandria, ma non ha trovato nemmeno la forza per fare un gol. La gara di oggi sarà molto interessante per aggiornare il bilancio tra due compagini alla ricerca di punti per riuscire a trovare la forza per raggiungere i rispettivi obiettivi. Staremo a vedere cosa ci dirà la gara di stasera, sarà sempre il rettangolo verde a decidere. (Matteo Fantozzi)

ALESSANDRIA SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria San Donato sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio così come DAZN attraverso un abbonamento annuale o mensile.

ALESSANDRIA SAN DONATO: TOSCANI IN TRASFERTA IN PIEMONTE

La diretta Alessandria San Donato, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 14:30, racconta di una sfida delicatissima in zona salvezza. I gialloblu sono imbattuti da due gare consecutive con i pareggi contro Lucchese e Vis Pesaro mentre il terzo nelle ultime cinque è arrivato con la Recanatese, tra la vittoria di Carrara con la Carrarese e il ko interno con la Reggiana. L’Alessandria invece arriva da due sconfitte consecutive senza segnare: l’1-0 del Rimini e il 2-0 del Pontedera.

L’Alessandria in casa ha diviso equamente fin qui i risultati utili e le sconfitte con tre vittorie, tre pari e sei ko. Nettamente migliore il percorso esterno del San Donato rispetto a quello degli stessi gialloblu in casa: se tra le mura amiche la squadra toscana ha raccolto nove punti, in trasferta sono stati ben sedici frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e cinque sconfitte.

ALESSANDRIA SAN DONATO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Alessandria San Donato vedono i Grigi schierarsi col 4-4-2 con Mairetta, linea difensiva con Baldi, Sabbione, Sini e Nunzella. Nella zona nevralgica del campo spazio a Nichetti e Guidetti con Lamesta a destra e Renault a sinistra. Attacco a due che vedrà Galeandro spalleggiare Cori.

San Donato che invece risponderà col 4-3-1-2: Biagini tra i pali, in difesa Rossi, Gorelli, Brenna e Carcani. Trio di centrocampo Regoli, Bovolon e Rossi mentre davanti Russo agirà da trequartista dietro a Galligani e Marzierli.











