Video/ Legnago Salus Alessandria (0-0) gol e highlights: due legni per Busatto! (Serie C, 20 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI LEGNAGO SALUS ALESSANDRIA: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini le compagini di Legnago Salus ed Alessandria faticano a concretizzare ed infatti si bloccano a vicenda pareggiando per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giocatori allenati dal tecnico Binotto vogliono dominare la sfida sin dal suo avvio e partono in maniera arrembante come suggerito dallo spunto impreciso di Samele e dal colpo di testa si Sepe ben parato da Fortin già al 9′ da calcio d’angolo.

I piemontesi non si lasciano abbattere dalle opportunità non colte e creano qualcosa pure al 36′ senza tuttavia andare oltre all’incrocio dei pali centrato da Busatto. Nel secondo tempo il Legnago offre segnali di ripresa cogliendo un palo immediatamente al 53′ con Buric ma l’Alessandria non vuole essere da meno e replicano alla stessa maniera con il legno di Busatto, colpito dopo tramite la parata di Fortin, del 59′.

Nel finale i biancoblu si mettono le mani tra i capelli calciando largo da posizione favorevole con Mbakogu al 77′ e centrano addirittura un altro palo con Baradji all’84’. Sotto l’aspetto della disciplina, l’arbitro Gianluca Catanzaro di Catanzaro ha estratto il cartellino giallo per tre volte con lo scopo di ammonire Muteba da un lato, Soler e Ciancio dall’altro. Il punto conquistato tramite il pareggio del Sandrini permette al Legnago Salus di raggiungere quota 55 ed all’Alessandria di toccare i 20 punti nella classifica del girone A della Serie C.

