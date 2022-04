Diretta/ Alessandria Spal streaming video e tv: scontro diretto (Serie B)

DIRETTA ALESSANDRIA SPAL: SPAREGGIO

Alessandria Spal in diretta sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta, sarà una sfida valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Quella che prenderà il via tra pochi minuti sarà una delle gare più importanti di questo turno della serie cadetta: grigi e biancazzurri sono alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, uno scontro diretto che rappresenta un crocevia senza precedenti.

L’Alessandria di mister Longo è sedicesima in classifica con 25 punti, raccolti grazie a 6 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte. Momento no per la compagine piemontese, reduce da tre sconfitte consecutive: l’ultima è arrivata al Liberati, 3-0 a favore della Ternana di Lucarelli. La Spal, invece, occupa il quindicesimo posto in classifica con 32 punti: gli emiliani hanno raccolto sin qui 7 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. Nell’ultimo turno Colombo e compagni sono stati sconfitti 0-2 dalla Cremonese.

DIRETTA ALESSANDRIA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Alessandria Spal sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA SPAL

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Alessandria Spal, al via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, allenati da mister Moreno Longo. L’ex tecnico di Torino e Frosinone si affiderà ancora una volta al 3-4-2-1. Tra i pali l’ex viola Cerofolini, difesa a tre formata da Prestia, Benedetti e Mantovani. Sulle corsie esterne spazio a Mustacchio e Lunetta, in cabina di regia Ba e Casarini. Milanese e Chiarello in appoggio a bomber Marconi. Per quanto riguarda la Spal, invece, mister Venturato proseguirà con il 4-3-1-2. Affidamento ad Alfonso tra i pali, linea a quattro del pacchetto arretrato formata da Dickmann, Capradossi, Meccariello e Celia. Il giovane Esposito in cabina di regia, affiancato da Zanellato e Pinato. Il talento D’Orazio agirà sulle trequarti, a sostegno del tandem Colombo-Melchiorri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

È tempo di passare alle quote per le scommesse della diretta Alessandria Spal. Una gara molto importante che non ha nessun favorito netto, prendiamo come riferimento le quote dell’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Alessandria è data a 2,55, il pareggio è dato a 3,05, mentre la vittoria della Spal è data a 2,95. Secondo i bookmakers sarà un match povero di gol: l’Under 2,5 è quotato 1,68, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,05. Infine, troviamo Gol e No Gol rispettivamente a 1,75 e 1,95.











