Diretta/ Alessandria Torres streaming video tv: sardi in serie positiva (Serie C)

DIRETTA ALESSANDRIA TORRES: RISULTATO INCERTO

Alessandria Torres, in diretta mercoledì 19 novembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie C. Sardi in serie positiva, dopo il ritorno nei professionisti la Torres ha preso le misure al campionato ed ha messo in fila 6 risultati utili consecutivi, l’ultimo la convincente vittoria interna contro il Siena che ha portato i rossoblu a centro classifica.

DIRETTA/ Torres Siena (risultato finale 2-0): vittoria importantissima dei sardi!

L’Alessandria a sua volta si è resa protagonista di un acuto importante battendo in trasferta il San Donato Tavarnelle, seconda vittoria in campionato per i grigi che hanno subito 6 sconfitte negli altri incontri, dimostrando comunque di poter lottare per la salvezza dopo un’estate difficile. Al 4 marzo 2015 risale l’ultimo precedente di campionato al “Moccagatta” tra le due squadre, il match finì con un pareggio col punteggio di 1-1.

DIRETTA/ San Donato Alessandria (risultato finale 0-1): la decide Filip

ALESSANDRIA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Alessandria Torres non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Diretta/ Alessandria Pontedera (risultato finale 2-3): accorcia Pagani

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA TORRES

Le probabili formazioni della diretta Alessandria Torres, match che andrà in scena allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria. Per l’Alessandria, Fabio Rebuffi schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marietta; Rota, Checchi, Sini; Ascoli, Nichetti, Filip, Lombardi; Ghiozzi Galeandro, Nepi. Risponderà la Torres allenata da Alfonso Greco con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Salvato, Lombardo, Girgi, Dametto, Antonelli, Lora, Suciu, Gianola, Lisai, Ruocco, Diakitè.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Alessandria Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Alessandria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Torres, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA