DIRETTA TORRES ASCOLI, I BIANCONERI NON VOGLIONO FERMARSI

La diretta Torres Ascoli è in programma per domenica 1 dicembre 2024 alle ore 15:00. I sardi non stanno certo vivendo un buon periodo avendo perso le ultime due gare in campionato oltre ad essere anche stati eliminati in Coppa Italia in settimana dal Milan Futuro, altra compagine in difficoltà. Visti i risultati più recenti, i sardi hanno bisogno al più presto di tornare a fare risultato per non lasciare la quarta posizione occupata ora con 29 punti.

Dal canto suo invece i bianconeri stanno facendo del loro meglio per abbandonare a tutti gli effetti la zona retrocessione essendo in serie positiva da ormai diversi turni. Dopo aver sconfitto il Gubbio, i marchigiani tenteranno di ripetersi cercando di scavalcare la Spal e la Lucchese, oltre a raggiungere il Carpi ed il Perugia.

COME VEDERE LA DIRETTA TORRES ASCOLI IN STREAMING VIDEO E TV

I tifosi marchigiani che volessero gustarsi la diretta Torres Ascoli devono collegarsi a Sky o Now. Sarà possibile anche seguire questa diretta in streaming su NOW TV o Sky Go o in tv sul canale Sky Sport 253.

LE PROBABILI FORMAZIONI TORRES ASCOLI

Non manca ancora molto prima dell’inizio della diretta Torres Ascoli e nel frattempo cerchiamo di conoscere le scelte effettuate dai tecnici delle due squadre in merito agli schieramenti iniziali tramite le probabili formazioni della partita valevole per il girone B. Mister Greco potrebbe optare per qualche modifica al 3-4-3 con Zaccagno, Fabriani, Antonelli, Dametto, Zecca, Mastinu, Giorico, Liviero, Varela, Fischnaller e Scotto.

Il tecnico dell’Ascoli riporporra il solito spartito tattico a lui più congeniale, il solito 4-2-3-1, schierando Livieri in porta, Alagna, Menna, Gagliolo e Cozzoli in difesa, Bando e Varone in mediana, Tirelli, Tremolada e Marsura dietro al bomber Corazza.

TORRES ASCOLI, LE QUOTE

Chi volesse tentare la fortuna dedichi un minuto a controllare i pronostici e le quote della diretta Torres Ascoli. Secondo Snai, la Torres è favorita e l’1 paga 2.05 mentre l’x è fissato a 3.05 (per Betflag, Lottomatica e Goldbet vale 3.10), e il 2 dell’Ascoli è quotato a 3.45.