DIRETTA CARPI TORRES, TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Carpi Torres? Ben poco in realtà, poiché la gara che stiamo per andare a commentare rappresenta il primo vero match ufficiale tra le due compagini. Non esiste nemmeno un amichevole prima di oggi. Quindi, non potendo fare il nostro solito testa a testa sui precedenti delle due compagini, oggi vi proponiamo un testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre, prendendo in esame le ultime cinque partite di campionato.

Il Carpi è riuscito a vincere due gare contro il Pineto e il Legnago Salus, ma poi si è dovuto arrendere contro il Gubbio e la Ternana, l’ultima partita che manca all’appello invece è un pareggio. Passando invece alla Torres, crisi nera con tre sconfitte di fila contro Entella, Spal e Ascoli, prima di questo tris abbiamo una vittoria contro la Pianese per 3-0. Poi pareggio contro il Rimini. Passiamo adesso al prossimo aggiornamento della diretta di Carpi Torres, dove vedremo insieme le statistiche pre match della diretta di Carpi Torres, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA CARPI TORRES, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Carpi Torres verrà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOW TV. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi terrà aggiornati sullo svolgimento della partita con il racconto delle azioni salienti.

GRECO DEVE TORNARE A VINCERE

Il sabato del Girone B di Serie C manderà in campo la diretta Carpi Torres valida per la diciottesima giornata. Il 7 dicembre 2024 andrà in scena una sfida che metterà di fronte due squadre che si giocano un posto nei playoff e vogliono i tre punti per scalare la classifica.

Il Carpi di Serpini arriva da una vittoria nell’ultima giornata dove è riuscito a vincere in casa del Legnago Salus per 1 a 3. Male la Torres di Greco che è ancora quarta in classifica ma non vince da cinque partite e ha perso le ultime quattro giocate.

CARPI TORRES, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle probabili formazioni in vista di questa partita. Il Carpi di Serpini scenderà in campo con un 4-3-1-2 con Cortesi sulla trequarti a sostenere Gerbi e Saporetti che saranno i riferimenti offensivi. A sostenere la fase difensiva saranno i due centrali Panelli e Zagnoni con Mandelli in mediana e Tchauna con Verza sui terzini.

Difesa a tre per la Torres di Greco che vuole provare ad uscire da questa crisi con un trio formato da Fabriani, Antonelli e Dametto. A centrocampo è squalificato Mastinu che verrà sostituito da Brentan per affiancare Giorico e sostenere il tridente offensivo composto da Fischnaller, Diakite e Scotto.

CARPI TORRES, LE QUOTE

Le quote proposte dall’agenzia Snai per la diretta Carpi Torres indicano negli ospiti la squadra favorita, grazie ad un valore corrispondente a 2,00 volte la giocata sul segno 2; per contro il segno 1 che identifica il successo del Carpi vi farebbe guadagnare una somma pari a 3,55 volte quanto messo sul tavolo, infine il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote, con questo bookmaker, una vincita che ammonta a 3,15 volte l’importo che avrete pensato di investire.