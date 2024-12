Importante vittoria in chiave classifica per la Torres che – come vedremo nel video con i gol e gli highlights del match – ha battuto meritatamente il Carpi, ottenendo tre punti preziosi in classifica e rilanciando le proprie ambizioni in campionato. Una sfida che ha regalato tante emozioni e tre gol segnati tutti nei primi 45 minuti.

Buona partenza del Carpi che prova a fare la gara nei primi minuti, la Torres risponde con Guiebre e dopo il primo quarto d’ora si sblocca il match con un uno-due terribile. Al minuto 19 la Torres passa in vantaggio con Guiebre che salta l’uomo e dopo una grande azione mette un tiro cross pericoloso, Zagnoni infila nella sua porta e il portiere non può nulla. Subito vantaggio Torres.

Non finisce qui, due minuti e c’è il raddoppio degli ospiti che vanno a segno con Zecca. Dormita totale della difesa del Carpi, il centravanti ruba palla e solo davanti al portiere deve solo firmare il raddoppio. La gara vede gli ospiti in controllo con il Carpi invece davvero in netta difficoltà. Pochi minuti e anzi sfiora il tris, i padroni di casa sembrano davvero in difficoltà, poco da dire a riguardo. Nella fase finale del primo tempo cambia tutto con il Carpi che approfitta di un paio di disattenzione e accorcia su calcio di rigore.

Video Carpi Torres, cosa è successo nella ripresa

Polemiche nel finale del primo tempo visto che il rigore per il Carpi è arrivato per un fallo di mano di Mercadante già ammonito ma l’arbitro non ha estratto il cartellino rosso. Anche per questo motivo il tecnico della Torres effettua il cambio a fine primo tempo e si va all’intervallo sul 2 a 1 per gli ospiti. La ripresa parte dopo pochi minuti e vede un dominio da parte degli ospiti.

Anche nel secondo tempo è la Torres a fare la gara, ci prova a più riprese e sfiora anche il tris in diverse occasioni. Tra i migliori Guiebre che sfiora il tris in un paio di occasioni mentre il Carpi fatica a impostare e creare, Fischnaller sfiora il tris e il club ospite controlla con il possesso senza particolari problemi.

Proteste per un rigore non concesso a Varela negli ospiti, l’arbitro lascia correre mentre il club ospite gestisce senza particolari problemi. Il Carpi si rende pericoloso solo nei minuti di recupero ma non basta e la Torres ottiene tre punti fondamentali ai fini della classifica. Brutta sconfitta per il Carpi e testa alla prossima.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH CARPI TORRES