DIRETTA/ Ancona Fiorenzuola video streaming tv: Spagnoli vs Mastroianni

DIRETTA ANCONA FIORENZUOLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

Ancona Fiorenzuola è il match in diretta valevole per la terza giornata di campionato di Lega Pro girone B, che andrà di scena alle ore 18:00 di mercoledì 14 settembre. Ancona che arriva all’incontro con due pareggi nei match contro il Siena ed il Pontedera. Nei due match contro le squadre toscane sono terminati rispettivamente 1-1 e 2-2. A segno Di Massimo contro il Siena, con la doppietta di Alberto Spagnoli classe 1994 ex Feralpisalò, invece, nel match contro il Pontedera. Ancona che arriva al match, quindi, con 2 punti sui 6 disponibili e che dovrà di certo ritornare alla vittoria e lo farà sicuramente cominciando dal match interno contro la Fiorenzuola.

Diverso invece il cammino della Fiorenzuola che, dall’inizio del campionato, a differenza degli sfidanti dell’Ancona, non ha mai pareggiato. Una vittoria ed una sconfitta in campionato rispettivamente contro Fermana e Vis Pesaro. A decidere la partita interna vinta contro la Fermana Oneto con un gol al 45esimo che ha deciso l’incontro. La terza giornata della Firenzuola presenta il secondo match consecutivo lontano dal proprio pubblico di casa, dopo lo scorso contro il Vis Pesaro.

ANCONA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Fiorenzuola sarà garantita dall’emittente streaming Eleven Sports, che fornisce tutte le gare di Serie C in diretta streaming video: in questo caso, oltre all’opzione dell’abbonamento stagionale, potrete decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, anche per quanto riguarda i playoff. La partita avrà inizio alle ore 18:00 in punto con il collegamento su Eleven Sports che permetterà a tutti i tifosi di Ancona e Fiorenzuola, e non solo, di potere seguire la partita in diretta streaming video. Non solo tramite una Smart Tv, anche tramite il sito web com il proprio device (tablet, computer, telefono) si potrà assistere all’incontro in diretta. Non solo Eleven Sport ma anche su Sky e Now Tv sarà possibile vedere in diretta Ancona Fiorenzuola.

DIRETTA ANCONA FIORENZUOLA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Mancano poche ore allo scontro della diretta Ancona Siena. Prima dell’incontro, vi mostriamo le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona, Gianluca Colavitto può dare continuità al 4-3-3 visto contro il Pontedera e contro il Siena. Tra i pali conferme per Perrucchini; Mezzoni come terzino destro ed a seguire verso la fascia sinistra Bianconi e De Santis con Martina sulla fascia mancina. Il centrocampo sarà comandato come vertice basso da Gatto con Paolucci e Simonetti ai suoi lati, ma prende spazio l’idea Prezioso dal primo minuto. Tridente offensivo con Petrella tallonato da D’Eramo; sicuro del posto è l’attaccante Spagnoli con Di Massimo.

Fiorenzuola che risponderà con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto. Tra i pali avrà i guantoni Battaiola; da destra verso sinistra trovano spazio Danovaro, Potop, Fiorini e Oddi. A centrocampo in mezzo al campo cercano minuti Stronati, Quaini ed Oneto, in gol quest’ultimo della Fermana, che saranno tallonati dalla ricerca di spazio di Fiorini a centrocampo con Frison in difesa al suo posto. In attacco il tridente sarà formato da Giani, Sartore ed il numero 9 Mastroianni.











