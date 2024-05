DIRETTA FIORENZUOLA NOVARA/ Video streaming tv: la seconda volta in un playout! (Serie C, 12 maggio 2024)

DIRETTA FIORENZUOLA NOVARA: I TESTA A TESTA

La cosa più interessante nei precedenti di Fiorenzuola Novara è che 23 anni fa queste due squadre si sono incrociate per un playout: era quello di Serie C2, precisamente nel girone A. Anche allora si giocava su andata e ritorno, con una differenza rispetto a oggi: il fattore campo ce l’aveva il Fiorenzuola. Non gli era servito: il Novara si era imposto 1-0 all’andata mentre al ritorno aveva pareggiato 1-1, salvandosi e mandando i piacentini in Interregionale. E dire che in stagione regolare le cose erano andate diversamente, perché il Fiorenzuola aveva vinto entrambe le partite; restano però gli ultimi successi in questo testa a testa.

Da quel momento il Novara ha ottenuto quattro successi a fronte di un pareggio; la squadra piemontese ha vinto anche le ultime tre e di conseguenza anche le due di questa stagione, rispettivamente 2-1 qui al Pavesi e 2-0 al Silvio Piola. Un ottimo biglietto da visita per una squadra che appare già in ripresa, ma ricordando quello che è successo nel 2001 il Novara si deve preoccupare perché la storia potrebbe essere la stessa, solo a parti invertite e per il momento gli amanti della cabala sosterrebbero che sia tutto apparecchiato per questo esito… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE FIORENZUOLA NOVARA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Chi volesse assistere alla diretta tv di Fiorenzuola Novara dovrà avere a disposizione un abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare: il playout di Serie C viene infatti fornito su Sky Sport 252, come sempre i clienti di Sky Sport potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video di Fiorenzuola Novara che, ricordiamo, non comporta costi aggiuntivi perché potrà essere attivato con l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi mobili, vale a dire PC, tablet e smartphone.

FIORENZUOLA NOVARA: I PIEMONTESI CI CREDONO!

L’appuntamento con la diretta di Fiorenzuola Novara scatta alle ore 18:00 di domenica 12 maggio, presso il Velodromo Attilio Pavesi: è l’andata del playout di Serie C 2023-2024, all’interno di un girone A nel quale il Fiorenzuola ha rischiato tantissimo, dopo un buon avvio è arrivato il crollo e la terzultima posizione strappata alla Pro Sesto ha se non altro consentito di arrivare a uno spareggio che, per l’appunto, gli emiliani avrebbero anche potuto non giocare retrocedendo direttamente in Serie D.

Ha avuto quasi il percorso contrario il Novara, che dopo un pessimo avvio di stagione è riuscito a risalire la corrente: ad un certo punto sembrava quasi che i piemontesi potessero salvarsi subito ma adesso sono costretti a questo doppio confronto, nel quale se non altro avranno dalla loro il vantaggio del fattore campo. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Fiorenzuola Novara, nel frattempo studiamo quelle che potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENZUOLA NOVARA

Sarà 4-2-3-1 per Luca Tabbiani nella diretta Fiorenzuola Novara, con Cremonesi e Reali che proteggono il portiere Sorzi e due laterali bassi che saranno Potop e Brogni; a centrocampo dovrebbe agire il tandem formato da Nelli e Di Gesù con Musatti come prima opzione dalla panchina, poi ecco Bocic e Mora che faranno gli esterni sulla trequarti coadiuvando D’Amico che deve vincere la concorrenza di Alberti e Assane Seck, il primo di questi due è anche in competizione per la maglia di prima punta che però dovrebbe premiare l’esperienza di Ceravolo.

Il Novara di Giacomo Gattuso si dispone con lo stesso modulo: in porta Minelli, davanti a lui Bonaccorsi e Bertoncini, poi Boccia a destra e testa a testa tra Khailoti e Migliardi per il ruolo di terzino sinistro. in mezzo la regia di Urso con Roberto Ranieri che darà una mano, a fare un passo avanti dovrebbe invece essere Di Munno che si gioca il posto con il giovane Schirò, opzione concreta per questo playout. Come centravanti Gattuso dovrebbe optare per Niccolò Corti, il giocatore che ha segnato di più tra quelli offensivi; le alternative sono Ongaro e Vilhjalmsson.











