DIRETTA RENATE ANCONA U17/ Video streaming tv: la parola ai due allenatori (oggi 18 giugno 2024)

DIRETTA RENATE ANCONA U17: LE DICHIARAZIONI

Mentre si avvicina la diretta di Renate Ancona U17, il sito federale della FIGC riporta le dichiarazioni dei due allenatori dopo le rispettive vittorie nelle semifinali, quindi leggiamo insieme queste interessanti parole. Cominciamo dal commento dell’allenatore del Renate, Giovanni Cristiano, dopo la vittoria ai tempi supplementari contro il Cesena da parte dei lombardi: “Stiamo scrivendo una bellissima storia, perché siamo stati capaci di vincere contro una squadra davvero forte che, nella passata stagione, ha vinto il titolo Under 16. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi che, dal primo all’ultimo, hanno dato tutto in questi 120 minuti”.

Diretta/ Ancona Lucchese (risultato finale 0-0): i marchigiani sono salvi!

Logicamente c’è grande felicità anche nelle dichiarazioni di Lorenzo Bilò, allenatore dell’Ancona U17 che si è invece presa la finale vincendo in rimonta contro l’Avellino: “Sono stra-contento, queste ultime settimane sono state un turbinio di emozioni per tutto ciò che è accaduto in società. I ragazzi si sono sciolti dopo un avvio complicato, hanno dato tutto quello che avevano dentro, tirando fuori orgoglio e dignità: sono al settimo cielo per questo gruppo, ora manca un ultimo tassello, non dobbiamo precluderci nulla”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Trento Renate (risultato finale 1-0): Anastasia porta i gialloblu ai playoff! (28 aprile 2024)

RENATE ANCONA U17 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ribalta davvero preziosa per quanto riguarda il calcio giovanile di Serie C, facendo parte del programma delle finali nazionali giovanili della FIGC ecco che, pur in assenza di una “classica” diretta tv di Renate Ancona U17, ci sarà una doppia possibilità per seguire invece la finale scudetto Under 17 di Serie C, dal momento che la diretta streaming video di Renate Ancona U17 sarà disponibile sulla piattaforma DAZN, che trasmetterà per i propri abbonati la partita di stasera al pari della piattaforma federale VivoAzzurro TV.

Video/ Pescara Ancona (0-2) gol e highlights: doppietta di Spagnoli! (Serie C, 21 aprile 2024)

RENATE ANCONA U17: ECCO LA FINALE SCUDETTO UNDER 17 DI SERIE C

Uno scudetto in palio attira sempre l’attenzione, anche sulle categorie giovanili, specie se parliamo di formazioni di Serie C che quindi vivono un vero e proprio sogno oggi, martedì 18 giugno 2024: l’appuntamento sarà alle ore 20.00 di questa sera con la diretta di Renate Ancona U17, cioè appunto la finale scudetto del campionato Under 17 di Serie C che sarà disputata presso lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, dal momento che tutte le finali giovanili sono nelle Marche. Siamo reduci da due semifinali vincenti che hanno decretato la diretta di Renate Ancona U17 come partita decisiva per il tricolore, cioè la finale che decreterà il nome dei successori del Vicenza U17, che si era imposto un anno fa.

Parlando invece delle semifinali dell’attuale campionato, ecco che il Renate U17 ha piegato ai tempi supplementari il Cesena per 2-1, grazie al decisivo gol di Cante dopo che i tempi regolamentari erano terminati con un pareggio per 1-1. Successivamente, ecco un’altra vittoria per 2-1 anche per l’Ancona U17 per conquistare il posto nella finale odierna: i marchigiani hanno vinto contro l’Avellino in rimonta dopo l’iniziale vantaggio dei pari età irpini. Così lombardi e marchigiani sono arrivati alla finale, ma stasera la diretta di Renate Ancona U17 chi incoronerà come campioni d’Italia Under 17 di Serie C?

PROBABILI FORMAZIONI RENATE ANCONA U17

Diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Renate Ancona U17. I ragazzi lombardi, allenati dal loro mister Giovanni Cristiano, dovrebbero scendere in campo secondo il modulo 4-4-2 e come possibili undici titolari indichiamo in porta Alfieri; davanti a lui la difesa a quattro con Ornaghi, capitan Napoli, Stagi e Oleoni; altra linea a quattro anche a centrocampo, dove proviamo ad indicare come possibili titolari Zermo, Ferrari, Fortunato e Valerin; infine, i due attaccanti del Renate U17 dovrebbero essere Carta e Bassan.

La risposta dell’Ancona U17, i marchigiani guidati in panchina dal mister Lorenzo Bilò, dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, qui come titolari indichiamo innanzitutto il portiere Talozzi, protetto da Parioli, Carlini, Schiavoni e capitan Galeotti; procedendo in avanti, ecco poi a centrocampo Bassi, Magini e Latini ed infine i tre titolari nel tridente d’attacco dell’Ancona U17 potrebbero essere Garavalli, Abagnale e Pepa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA