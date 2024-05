DIRETTA/ Novara Fiorenzuola video streaming tv: bella striscia piemontese (Serie C, 19 maggio 2024)

DIRETTA NOVARA FIORENZUOLA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Novara Fiorenzuola: con la vittoria nella partita di andata, i piemontesi hanno esteso a quattro gare la loro striscia di vittorie contro il Fiorenzuola, e a sei quella positiva con cinque affermazioni e un pareggio. Le quattro vittorie consecutive, la prima delle quali lo scorso ottobre nel primo turno di Coppa Italia Serie C, fanno tutte riferimento a questa stagione e dunque presentano un quadro netto anche in vista di questa partita di ritorno; nei tre precedenti il Novara aveva sempre segnato due gol mentre la scorsa domenica ha fatto ancora meglio, gli emiliani invece hanno sempre messo la palla in porta tranne che al Silvio Piola nell’ultima giornata di stagione regolare (0-2).

Un Fiorenzuola che prima di questa striscia negativa aveva battuto il Novara per tre volte in quattro partite, tra il 1998 e il 2001: due volte nella stagione 2000-2001 e sempre in Serie C, ma chiaramente questo periodo più che positivo per i rossoneri è lontano oltre vent’anni e ci si può fare ben poco affidamento per trarne speranze di salvezza. Al Fiorenzuola insomma non resta che provare a invertire la tendenza stagionale in una sera, sarà particolarmente difficile ma chissà che da Novara arrivi qualche sorpresa importante… (agg. di Claudio Franceschini)

NOVARA FIORENZUOLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME E DOVE VEDERLA

Per chi vorrà seguire la diretta Novara Fiorenzuola ci si potrà collegare sui canali del pacchetto Calcio di Sky, con la partita che sarà trasmessa su Sky Sport 253, naturalmente avendo sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare. I clienti di Sky potranno inoltre seguire la diretta streaming via internet dell’incontro tramite l’applicazione Sky Go, disponibile su diversi dispositivi come PC, tablet e smartphone.

La diretta Novara Fiorenzuola vedrà andare in scena allo stadio Silvio Piola il secondo atto dei play out, emettendo il verdetto su chi raggiungerà la salvezza e chi sarà costretto invece a scendere in quarta serie. Il Novara si avvicina fiducioso alla salvezza, che però richiede altri 90 minuti di impegno nella sfida di ritorno dei playout contro il Fiorenzuola.

Dopo la vittoria per 3-1 nella partita d’andata in trasferta, gli Azzurri di mister Gattuso hanno quasi garantito la permanenza nella categoria, avendo a disposizione due risultati su tre grazie al miglior piazzamento in campionato. La situazione degli emiliani è molto più complicata: devono vincere con almeno tre gol di scarto, un obiettivo arduo anche considerando che il Novara ha vinto tutte e tre le partite disputate contro di loro in questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA FIORENZUOLA

Per la diretta Novara Fiorenzuola i due tecnici dovrebbero orientarsi verso queste probabili formazioni. Per il Novara Giacomo Gattuso sceglierà il 3-4-2-1 come modulo: Minelli in porta e una difesa a tre con Migliardi, Bertoncini e Lorenzini; linea a quattro di centrocampo con Boccia, Ranieri, Di Munno e Urso; sul fronte offensivo Bentivegna e Gerardini sosterranno l’unica punta di ruolo, Ongaro. Per il Fiorenzuola il mister Luca Tabbiani partirà il 4-3-3: Sorzi tra i pali dietro una difesa a quattro schierata con Sussi, Cremonesi, Potop e Maffei; i tre di centrocampo saranno Di Gesù, Mora e Oneto, nel tridente offensivo partiranno dal 1′ D’Amico, Ceravolo, Bocic.

NOVARA FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sull’esito della diretta Novara Fiorenzuola, prendiamo a riferimento le quote di Snai per dare delle indicazioni. Quota per la vittoria del Novara fissata a 1.65, quota per il pareggio proposta a 3.50 mentre sale fino a 4.75 il moltiplicatore riferito al successo esterno del Fiorenzuola.











