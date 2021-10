Diretta/ Ancona Matelica Fermana streaming video tv: derby marchigiano (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA FERMANA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Ancona Matelica Fermana, in diretta sabato 23 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby marchigiano tra due squadre in posizioni opposte di classifica. L’Ancona Matelica dopo una lunga serie positiva è incappata in due sconfitte nelle ultime tre partite disputate in campionato, perdendo anche il big match in casa della capolista Reggiana. Assalto alla vetta mancato e biancorossi superati anche al secondo posto dal Cesena.

Dall’altra parte la Fermana con 6 punti divide il fondo della classifica con la Viterbese e la Pistoiese. I gialloblu sono tornati a fare punti pareggiando 0-0 in casa contro la Lucchese ma hanno vinto finora solo un match, quello interno col Grosseto, troppo poco per veleggiare verso lidi di classifica più tranquilli. Le due squadre tornano ad affrontarsi ad Ancona dopo l’ultimo precedente del 27 aprile 2014, 2-1 per i padroni di casa il risultato in un match all’epoca valevole per il campionato di Serie D.

DIRETTA ANCONA MATELICA FERMANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Fermana non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Fermana, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Iotti, Masetti, Di Renzo; Gasperi, Iannoni, D’Eramo; Del Sole, Faggioli, Rolfini. Risponderà la Fermana allenata da Giancarlo Riolfo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ginestra; Mordini, Corinus, Blondett; Frediani, Mbaye, Graziano, Capece, Rodio; Cognigni, Nepi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.78, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



