Diretta/ Ancona Matelica Imolese streaming video tv: Colavitto al top (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA IMOLESE: MARCHIGIANI LANCIATI!

Ancona Matelica Imolese, in diretta sabato 2 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. La squadra allenata da Gianluca Colavitto sta scalando la classifica e si è avvicinata al top dopo il turno infrasettimanale e il poker rifilato alla Pistoiese. Quarta vittoria consecutiva per i marchigiani tra campionato e Coppa Italia, i biancorossi hanno sorpassato il Pescara al secondo posto e distano una sola lunghezza dalla Reggiana capolista del girone B.

Il test contro l’Imolese sarà comunque probante per l’Ancona Matelica visto che gli emiliani stanno attraversando dal canto loro un ottimo momento. Due vittorie consecutive ottenute nelle ultime sfide contro Teramo e Pontedera e un balzo in classifica in avanti significativo agganciando il gruppo delle quarte in classifica. Le due formazioni non si affrontano in campionato dalla stagione 2004/05, ancona vincente 2-1 nell’ultimo precedente interno contro l’Imolese, datato 19 dicembre 2004.

DIRETTA ANCONA MATELICA IMOLESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Imolese non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA IMOLESE

Le probabili formazioni della diretta Ancona Matelica Imolese, match che andrà in scena al Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Di Renzo, Masetti, Iotti, Tofanari; D’Eramo, Iannoni, Gasperi; Rolfini, Faggioli, Sereni. Risponderà il Pontedera allenato da Gaetano Fontana con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Melgrati; Cerretti, Angeli, Vona, Liviero; A. Lombardi, D’Alena,L. Benedetti; L Lombardi, Belloni, Padovan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo dell’Imolese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.



