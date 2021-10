Diretta/ Ancona Matelica Montevarchi streaming video tv: ripartenza per due (Serie C)

DIRETTA ANCONA MATELICA MONTEVARCHI: PADRONI DI CASA FAVORITI

Ancona Matelica Montevarchi, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Ripartenza per due dopo un turno non facile: l’Ancona ha visto interrompersi la sua lunga serie positiva con un ko in casa del Cesena, arrivato in un momento di stanchezza dopo una lunga cavalcata. Gli uomini allenati da Colavitto sono comunque ancora nella parte alta della classifica, momentaneamente terzi a -4 dalla Reggiana capolista proprio perché sorpassati dal Cesena in seconda posizione.

Il Montevarchi dopo le difficoltà di inizio stagione, arrivate dopo una promozione e un ritorno tra i professionisti molto atteso, sta recuperando terreno e sabato scorso è tornato alla vittoria nella difficile sfida interna contro il Modena, vinta 2-1 grazie alle reti messe a segno da Mercati e Jallow. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia in casa dei marchigiani, che si sono imposti ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. 1-1 anche nell’ultimo precedente in campionato al Del Conero che risale al 19 febbraio 2006.

DIRETTA ANCONA MATELICA MONTEVARCHI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Montevarchi non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA MONTEVARCHI

Le probabili formazioni di Ancona Matelica Montevarchi, match che andrà in scena allo stadio Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitali, Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. Risponderà il Montevarchi allenato da Roberto Malotti con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto :Giusti; Bassano, Achy, Tozzuolo Martinelli; Carpani, Mercati, Amatucci; Barranca, Jallow; Gambale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.87, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Montevarchi, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.90.



