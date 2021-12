DIRETTA/ Ancona Matelica Pescara video streaming tv: equilibrio nello storico recente

DIRETTA ANCONA MATELICA PESCARA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Ancona-Matelica Pescara ci parlano di una partita che ha una buona tradizione, ma bisogna anche considerare che queste due squadre non si incrociavano dalla stagione 2007-2008. Possiamo comunque studiare il bilancio delle ultime 10 sfide, che cominciano con un primo turno di Coppa Italia ormai 24 anni fa: c’è abbastanza equilibrio, abbiamo infatti 5 vittorie dell’Ancona a fronte di 4 successi del Pescara, e di conseguenza troviamo anche un pareggio. È tuttavia curioso notare come quattro affermazioni dei marchigiani siano consecutive, andate in scena tra il novembre 2000 e il settembre 2007.

In questo contesto troviamo ovviamente anche l’ultimo sigillo al Del Conero, che risale al marzo 2001 con un pirotecnico 3-2 sancito in rimonta da Francesco Montervino, Gianfranco Parlato e Massimiliano Vieri, il fratello d’arte che aveva completato il ribaltone al 93’. Il Pescara ha invece vinto le ultime due partite: qui nelle Marche, ormai quasi 14 anni fa, si era imposto con Antonino Cardinale e Marco Sansovini, in quello che era il girone B di Serie C1. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ANCONA MATELICA PESCARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ancona Matelica Pescara non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

ANCONA MATELICA PESCARA: DERBY DELL’ADRIATICO!

Ancona Matelica Pescara, in diretta mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Del Conero di Ancona, sarà una sfida valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Classica Adriatica tra due squadre che cercano un salto di qualità ma stanno vivendo entrambe un ottimo momento, essendo reduci da tre vittorie consecutive. Siena, Teramo e Vis Pesaro battute in fila dai marchigiani, che si mantengono al quarto posto a quota 31 punti appaiati proprio al Pescara.

Gli abruzzesi invece dopo una lunga fase di stallo e malumore hanno battuto Grosseto, Pistoiese e Imolese, riuscendo a tenere botta nella corsa al quarto posto, anche se il terzetto di testa composto da Reggiana e Modena in vetta e Cesena al terzo posto è ancora lontano. Le due squadre non si affrontano ad Ancona in campionato dal 10 febbraio 2008 con il Pescara che espugnò 1-2 lo stadio Del Conero.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA MATELICA PESCARA

Le probabili formazioni di Ancona Matelica Pescara, match che andrà in scena al Del Conero di Ancona. Per l’Ancona Matelica, Gianluca Colavitto schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Papa, D’Eramo; Del Sole, Rolfini, Faggioli. Risponderà il Pescara allenato da Gaetano Auteri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Sorrentino; Cancellotti, Ingrosso, Drudi, Nzita; Memushaj, Pompetti, Rizzo; Galano, Ferrari, De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Del Conero di Ancona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ancona Matelica con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

