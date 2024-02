DIRETTA/ Ancona Rimini video streaming tv: romagnoli ok nelle ultime sfide (Serie C, 24 febbraio)

DIRETTA ANCONA RIMINI: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Ancona Rimini evidenzia due formazioni che tra il 2016 e il 2023 si sono affrontate in ben 5 circostanze. L’ago della bilancia all’interno di queste sfide pende dalle parti del Rimini con tre successi. Ancona che risponde con una vittoria ed un pareggio. La prima sfida che vi presentiamo è quella giocata nel 2016 con il successo in trasferta piuttosto roboante del Rimini con il risultato di 0-4. Ad andare rete Polidori, Albertini, Pedrelli e lo sfortunato autogol di Radi.

Video/ Rimini Pontedera (3-1) gol e highlights: doppietta di Morra! (Serie C, 18 febbraio 2024)

Sfida successiva terminata con il successo in trasferta sempre da parte del Rimini con il gol, questa volta decisivo, da parte di Santini. Terza partita vinta ancora dai biancorossi in rimonta con le reti in tre minuti da parte di Delcarro e Tanasa. Successo Ancona nel 2023 grazie ai tre gol realizzati da Di Massimo, Spagnoli e Martina. L’ultima sfida in ordine cronologico è quella giocata nella gara di andata, terminata con un pareggio con il risultato di 1-1 grazie alle reti di Basso e Morra, rispettivamente Ancona e Rimini. (Marco Genduso)

Video/ Ancona Carrarese (2-2) gol e highlights: pari di Saco nel recupero! (Serie C, 18 febbraio 2024)

ANCONA RIMINI VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Ancona Rimini ci sono varie modalità e anche per tutti i gusti: ad esempio si potrà vedere su Sky previo l’acquisto dell’abbonamento Calcio. Con le stesse modalità sarà possibili seguirla anche sulla piattaforma di streaming video di NowTv.

LA PRESENTAZIONE

I fari dello stadio si accendono per questa diretta di Ancona Rimini, gara che inizierà oggi 24 febbraio alle ore 16,15 che sarà valevole per il 28esimo turno di Serie C. L’Ancona si trova attualmente al 15º posto in classifica e arriva a questa partita dopo due pareggi consecutivi, di cui l’ultimo contro la Carrarese.

DIRETTA/ Rimini Pontedera (risultato finale 3-1): rimonta con Morra! (Serie C, 18 febbraio 2024)

La squadra emiliana invece occupa il decimo posto in classifica e arriva a questa partita dopo due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro il Pontedera. Due squadre che stanno pian piano ritrovando la forma, ma vedremo chi avrà la meglio in una sfida così decisiva.

ANCONA RIMINI: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci ora dalla diretta di Ancona Rimini alle probabili formazioni della gara che sicuramente ci potrà fornire un quadro più chiaro dei ventidue giocatori in campo: per i marchigiani sarebbe impossibile privarsi proprio ora di Energe, il numero dieci dopo una prima parte di stagione altalenante sta trovando la via del gol con più sicurezza, infatti viene da una rete nell’ultimo confronto.

Passando agli emiliani, difficile immaginare una formazione senza Morra schierato in attacco, la punta del Rimini sono solo viene da una doppietta ma è anche il principale punto di riferimento per tutto il reparto, quindi senza di lui è difficile immaginarsi un Rimini competitivo.

ANCONA RIMINI, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Ancona Rimini grazie al sito di Snai: la vittoria marchigiana è fissata a 2,8 mentre quella emiliana a 2,3. Il pareggio si appresta a un 3 fisso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA