DIRETTA/ Ancona Sestri Levante (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 14 aprile 2024)

DIRETTA ANCONA SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ancora e Sestri Levante si sono affrontate un’unica volta tra i professionisti, vittoria per 3-2 dei liguri nella sfida disputata il 10 dicembre scorso in questo campionato. Match delicato per entrambe le squadre con il Sestri Levante appena uscito fuori dalla zona play out ma reduce da una sconfitta in casa contro il Pineto, mentre l’Ancona resta impelagata in zona play out al quartultimo posto, reduce da un ko a Pontedera con due soli punti raccolti nelle ultime cinque partite dai marchigiani.

Profonda crisi offensiva nelle ultime partite per l’Ancona che ha realizzato un solo gol nelle ultime cinque partite di campionato, contro la Torres, restando a secco contro Perugia, Recanatese, Spal e Pontedera. Il Sestri Levante aveva avuto un grande “comeback” con dieci punti ottenuti in quattro partite di campionato prima della sopra citata sconfitta contro il Pineto. (agg. di Fabio Belli)

ANCONA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

I tifosi liguri e marchigiani potranno vedersi tranquilli la sfida in diretta tra Ancona Sestri Levante semplicemente dotandosi di un abbonamento a Sky Calcio. Giocandosi la partita di pomeriggio, se siete in giro coi bambini potrete comunque riuscire a collegarvi alla diretta di Ancona Sestri Levante in streaming con Sky Go e Now Tv dal cellulare o dal dispositivo elettronico che avremo in quel momento a disposizione.

ANCONA SESTRI LEVANTE: SALVEZZA IN PALIO!

Ancona Sestri Levante si disputa in diretta domenica 14 marzo 2024 alle ore 16.15. I liguri, nonostante l’ultima sconfitta interna contro il Pineto, mantengono quattro punti di vantaggio rispetto alla zona play out e sono vicini a una salvezza in Serie C diretta che sarebbe storica, da blindare in quello che può essere uno degli ultimi scontri diretti della stagione.

Questo infatti può essere l’ultimo treno per l’Ancona per evitare i play out che sembrano vicinissimi, due pareggi nelle ultime cinque partite e una sconfitta in casa del Pontedera nell’ultimo turno ha praticamente condannato i marchigiani agli spareggi per la salvezza, con l’arrivo di Roberto Boscaglia in panchina che non è riuscito a regalare quella scossa necessaria per puntare alla permanenza diretta in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI ANCONA SESTRI LEVANTE

Una sfida intrigante che sarà giocata innanzitutto dai rispettivi allenatori nel pensare le formazioni della diretta Ancona Sestri Levante. Da una parte l’Ancona, con l’espertoRoberto Boscaglia disporrà i suoi giocatori con il 4-3-3. Come portiere l’ottimo Perucchini; in linea a quattro Clemente, Pellizzari, Cella e Martina; nella mediana dialogheranno Nador, Gatto e Saco; in avanti il compito del gol affidato a Energe, Spagnoli, Cioffi. Il Sestri Levante allenato da Enrico Barilari cercherà di contrapporsi schierandosi a specchio con lo stesso mosulo 4-3-3: in porta Anacoura; a proteggere l’estremo difensore Podda, Pane, Oliana, Furno; le redini del gioco affidate a Candiano, Sandri e Parlanti; tridente d’attacco con Gala, Forte, Clemenza.

ANCONA SESTRI LEVANTE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se qualcuno decisesse di tentare la fortuna con una scommessina sulla diretta Ancona Sestri Levante può farlo, a condizione che prima si informi sulle quote che Snai ha attribuito a questa partita ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Ancona con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Sesti Levante abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

