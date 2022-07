DIRETTA ANGERS SPEZIA / Streaming video tv: Gyasi e Verde in cerca del guizzo

DIRETTA ANGERS SPEZIA: TEST FRANCESE PER I LIGURI

Se la Sampdoria, sempre squadra ligure, affronta i turchi del Besiktas, dall’altra parte lo Spezia metterà in atto la sua potenza contro i francesi dell’Angers, militanti in massima serie francese. 14 esimo posto in classifica per l’Angers al termine di una più che ottima annata; Spezia che con Thiago Motta in panchina, così come Vincenzo Italiano, ha continuato a stupire tutti gli addetti alla stampa con il raggiungimento della salvezza a discapito di corazzate ben più esperte come Genoa e Cagliari che invece hanno salutato la Serie A dopo anni di permanenza.

La diretta Spezia Angers proporrà ai liguri un test importante, anche in vista dell’esordio ufficiale contro il Como previsto per il 6 agosto alle ore 18:00. Una gara contro il Como che dirà a Luca Gotti, neo tecnico dei liguri, le condizioni della rosa che ha perso, direzione Torino, il proprio capitano: Giulio Maggiore. Rinforzi che non bastano per attraversare con serenità il cammino verso la salvezza in massima serie. Vedremo se negli ultimi giorni di mercato il Ds regalerà qualche colpo alla società ligure.

DIRETTA ANGERS SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà l’ultima amichevole prima degli impegni ufficiali, la diretta Spezia Angers allo stadio Kopa. Sabato 30 luglio ore 17:30 questa importante sfida contro i francesi dell’Angers, per provare gli ultimi schemi a ridosso dell’esordio, come già detto, contro il Como in Coppa Italia e subito dopo contro l’Empoli in campionato nella prima giornata della stagione regolamentare 2022-2023 di Serie A. La diretta tv di Angers Spezia, salvo variazioni, non dovrebbe essere trasmesse da nessuna emittente televisiva. Ad oggi nessun comunicato ufficiale che attesti la visione del match da parte di un’emittente che la trasmetti.

La stessa società ha voluto comunicare il benestare dell’amichevole, attraverso un comunicato ufficiale: “Si completa il calendario delle amichevoli dello Spezia Calcio, che dopo i quattro test match in Val Gardena affronterà il Padova (27 luglio) e Angers (30 luglio), quest’ultima amichevole internazionale vedrà le Aquile di mister Gotti affrontare un club di Ligue 1. ANGERS SCO – SPEZIA Sabato 30 luglio ore 17:30 allo Stadio Raymond Kopa di Angers”.

DIRETTA ANGERS SPEZIA: PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando la diretta del match Angers Spezia, partiamo con le probabili formazioni delle due compagini. I francesi, in attesa dell’inizio di campionato, vorranno levare dei dubbi al proprio tecnico che potrebbe schierare: Bernardoni come estremo difensore. Linea a 4 difensiva davanti al francese, composta da Bamba ed Ebosse sulle fasce destra e sinistra con al centro Blazic e Hountondji. Centrocampo a 4 con Mendy e Bentaleb come interni e Capelle sulla sinistra con Sima a chiudere a destra con il tandem offensivo formato da Boufal che agirà da numero 10, seppur indossi la 7, e Hunou unico riferimento offensivo.

È tempo di formazioni anche per lo Spezia: Provedel certo del posto in porta. Difesa a 3 con Caldara, appena arrivato al centro e Capradossi e Nikolaou ai suoi lati. Centrocampo che presenta sulle fasce Salva Ferrer e Reca con Simone Bastoni, Ekdal in mezzo al campo al posto del partente Giulio Maggiore. Attacco formato da 3 giocatori: Daniele Verde, che viene da un’ottima stagione in Serie A, Gyasi e l’unica punta il francese Antiste in cerca di maggiore spazio dopo l’altalenante stagione dello scorso anno.











