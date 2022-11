Diretta Ankara Trento/ Streaming video tv: Aquila ancora al palo (Eurocup)

Ankara Trento, in diretta alle ore 17.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, mercoledì 23 novembre 2022, si gioca presso l’Ankara Spor Salonu della capitale turca per la quinta giornata del girone B di Eurocup 2022-2023. Per presentare la diretta di Ankara Trento, dobbiamo sottolineare che la Coppa di basket sta vivendo ancora le prime battute della sua lunghissima avventura per la stagione regolare, ma vede già a caccia di punti una Dolomiti Energia Trento in evidente difficoltà, dal momento che l’Aquila purtroppo ha iniziato il suo cammino con quattro sconfitte in altrettante partite disputate finora e quindi cercherà di invertire la tendenza nel match contro i padroni di casa turchi della Turk Telecom Ankara, che però hanno tre vittorie e una sconfitta e di conseguenza partono favoriti.

La Eurocup ha conservato il format (a nostro giudizio discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. L’obiettivo minimo è passare il turno, ma per Trento la strada è già in salita e servirebbe invertire la rotta al più presto. Per l’Aquila non sarà facile in Turchia, ma è doveroso provarci: che risposte ci darà la diretta di Ankara Trento?

DIRETTA ANKARA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ankara Trento sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Ankara Trento, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA ANKARA TRENTO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Ankara Trento, abbiamo già evidenziato che per la Dolomiti Energia questa è una partita che l’Aquila farebbe bene a vincere, arrivando da quattro sconfitte consecutive. Il debutto era stato davvero pessimo, a causa della pesante sconfitta casalinga con 76-89 contro i greci del Promitheas Patrasso, mentre la seconda giornata aveva dato qualche segnale migliore pur con un esito negativo, cioè la sconfitta per 80-75 sul parquet dei London Lions. Trento però poi ha proseguito così, perdendo 86-91 in casa contro il Paris Basketball e raccogliendo una pesantissima sconfitta per 93-63 sul campo dell’Hapoel Tel Aviv, il rischio è che questa Eurocup diventi di nuovo una lunghissima “agonia”.

Allargando la nostra analisi anche al campionato, la situazione sarebbe sicuramente migliore, perché Trento fino a questo momento in Serie A ha raccolto quattro vittorie e tre sconfitte in sette partite giocate, anche se domenica ha dovuto cedere in casa contro la Virtus Bologna nell’ultimo match disputato. In Italia comunque le vittorie sono già arrivate per Trento e l’obiettivo dei playoff appare più che credibile, adesso sarebbe fondamentale cominciare ad esultare anche in campo internazionale e quindi nella diretta di Ankara Trento, altrimenti l’Eurocup potrebbe iniziare ad essere vissuta come un fastidio…

